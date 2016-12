Euro 2016: c'è Croazia-Spagna, l'Italia attende l'avversaria

Alle 21 Croazia e Spagna si contenderanno a Bordeaux la vetta del Gruppo D di Euro 2016. La sfida è cruciale per capire quale sarà l'avversaria dell'Italia agli ottavi. Gli azzurri affronteranno la seconda classificata: le Furie Rosse hanno 6 punti, 2 in più dei ragazzi di Cacic che in caso di ko potrebbero essere agganciati dalla Repubblica Ceca, impegnata con la Turchia. Con arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti.