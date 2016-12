Euro 2016, amichevoli: successo della Svizzera, l'Albania ko a Bergamo

Proseguono le amichevoli in vista degli imminenti Europei in Francia. La Svizzera di Petkovic riscatta lo scivolone con il Belgio battendo 2-1 la modesta Moldavia : in gol ancora il genoano Dzemaili . Brilla la Romania che con un largo 5-1 travolge la Georgia: in gol anche l'ex dell'Udinese Torje. Sconfitta per l' Albania di Gianni De Biasi , battuta 3-1 dall'Ucraina coi gol di Stepanenko, Yarmolenko e Knoplyanka.

La Svizzera ritrova il successo in amichevole battendo 2-1 una modesta Moldavia. La selezione del ct Petkovic, ex allenatore della Lazio, si presenta con Dzemaili e Lichsteiner titolari, più le vecchie conoscenze italiane Shaqiri e Behrami. La nazionale rossocrociata sblocca il risultato al 12' con Dzemaili, a segno anche col Belgio, poi nella ripresa, al 69', arriva il pari di Ginsari. Il gol vittoria lo segna poco dopo Mehmedi, punta del Bayer Leverkusen.



A Bucarest la Romania centra il primo successo in amichevole superando con un largo 5-1 la Georgia. La nazionale di Iordanescu, col viola Tatarusanu ma col napoletano Chiriches rimasto in panchina, parte forte: al 2' sblocca Popa, dopo un minuto arriva l'autorete di Amisulashvili. Nella ripresa la Romania fa subito 3-0 con Stanciu poi, dopo l'autogol di Moti, arrivano i gol dell'ex Udinese Torje all'80' e di Keseru all'87' per il definitivo 5-1.



Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo l'Albania del laziale Berisha e del napoletano Hysaj cede 3-1 all'Ucraina. La selezione di Gianni De Biasi, dopo il 3-1 al Qatar, capitola in un test ben più difficile in vista di Euro 2016. Apre le marcature Stepanenko all'8' ma poco dopo, al 12', arriva l'immediato 1-1 di Sadiku. In avvio di secondo tempo l'Ucraina torna davanti con la rete di Yarmolenko, asso della Dinamo Kiev, al 49', poi nel finale è Konoplyanka, mancino del Siviglia, a realizzare il gol che chiude la contesa.