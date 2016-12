Euro 2016, amichevoli: luci e ombre Francia, 3-2 col Camerun

Deschamps prova diverse soluzioni tattiche in vista dell'Europeo. Se il centrocampo e l'attacco rispondono bene, altrettanto non si può dire della difesa. Il 3-2 finale descrive una partita ricca di colpi di scena. Al 20' è Matuidi a firmare la rete del vantaggio per la squadra di casa, incursione sulla sinistra di Coman e cross per il centrocampista del Psg che colpisce al volo beffando il portiere. dopo due minuti però arriva la prima dormita della difesa francese, Aboubakar lasciato solo non sbaglia da due passi.



La Francia torna in vantaggio con Giroud al 41', ma gran parte del merito va a Pogba che ricama un cross perfetto dalla trequarti. All'88' però l'ennesima disattenzione difensiva vale il 2-2 per il Camerun, Rami e Koscielny sbagliano totalmente a fare il fuorigioco e Choupo-Moting fulmina Lloris. Le emozioni a Nantes proseguono, perchè l'arbitro assegna una punizione dal limite alla Francia al 90' sulla palla va Payet che inventa un tiro a giro sul secondo palo che Ondoa può solo guardare mentre si infila nel sette. Finisce 3-2 per i galletti, ma in vista dell'Europeo per la squadra di Deschamps suona già qualche campanello d'allarme.