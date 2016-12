Euro 2016, amichevoli: la Francia spaventa tutti, 3-0 alla Scozia

La Francia spaventa l'Europa. Ad una settimana dal via di Euro 2016, gli uomini di Deschamps sconfiggono 3-0 in amichevole la Scozia : basta un tempo ai Bleus per demolire la Nazionale di Strachan con la doppietta di Giroud e il sigillo di Koscielny . Si diverte invece la Croazia , che rifila un rotondo 10-0 al malcapitato San Marino : triplette per Mandzukic e Kalinic , Perisic è autore invece di un gol e tre assist.

FRANCIA-SCOZIA 3-0

Allo Saint-Symphorien di Metz, la Francia padrona di casa offre un'altra dimostrazione del proprio talento. Contro una Scozia che, pur non essendo qualificata per Euro 2016, solo tre giorni fa aveva creato non pochi patemi all'Italia, i Bleus dominano in lungo e in largo e chiudono la sfida già nel primo tempo. Giroud apre le danze all'8' con un magnifico colpo di tacco, al 35' è ancora il bomber dell'Arsenal a ribadire in rete una conclusione di Payet. Cinque minuti dopo ci pensa Koscielny, di testa su assist di Evra, a mettere il fiocco alla partita. Per i Galletti esordio venerdì 10 allo Stade de France contro la Romania.



CROAZIA-SAN MARINO 10-0

Anche la Croazia, inserita nel difficilissimo Girone D con Spagna, Repubblica Ceca e Turchia, si dimostra pronta al grande evento, sebbene contro un avversario nettamente inferiore. Nel 10-0 su San Marino i protagonisti sono Mario Mandzukic e Nikola Kalinic: gli attaccanti di Juventus e Fiorentina segnano tre reti a testa. Perisic è fondamentale con un gol e tre assist, a cui si sommano i gol del giovane talento Pjaca, dell'eterno Srna e del regista del Barcellona Rakitic. Una scampagnata per i croati, che faranno il loro esordio a Parigi il 12 giugno nella caldissima sfida contro la Turchia.



LE ALTRE

Delude invece l'Austria, indicata da molti come potenziale outsider del torneo. Alaba e compagni vengono sconfitti 2-0 dall'Olanda, che schiera tutti i suoi giovani migliori e rinuncia alle stelle Robben e Sneijder. Le reti che decidono l'incontro sono del bomber dell'AZ Alkmaar Janssen e del talento del Newcastle Wijnaldum. Finisce invece con uno scialbo 0-0 la sfida tra Slovacchia e Irlanda del Nord: titolari sia Hamsik che Kucka, ma gli uomini di Kozak non sfondano il muro degli avversari.