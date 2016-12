Euro 2016, amichevoli: figuraccia Irlanda, Austria col fiatone

Dopo la Svezia , anche l' Irlanda si avvicina a Euro 2016 con un passo falso in amichevole. I verdi di Martin O'Neill, prossimi avversari dell'Italia nel Girone E, vengono sconfitti 2-1 a Cork dalla Bielorussia , Nazionale numero 77 del ranking Fifa. Prestazione opaca anche dell'Austria, considerata una delle possibili outsider del torneo: a Klagenfurt i biancorossi non vanno oltre il 2-1 contro Malta , nel finale c'è anche un'autorete di Alaba .

L'Italia deve temere tutti, ma l'Irlanda vista in campo a Cork contro la Bielorussia sembra davvero poca cosa. I verdi, qualificatisi a Euro 2016 grazie al successo nello spareggio contro la Bosnia, aprono la settimana che precede l'esordio europeo con una brutta figura: gli ospiti giocano meglio e si portano sul doppio vantaggio grazie a Gordejchuk (20') e Volodko (63'), la squadra di O'Neill riesce a trovare solo il gol del 2-1 al 72' con Ward. Italia-Irlanda è in programma il 22 giugno a Lille.



L'esordio dell'Austria, che ha vinto in carrozza il Gruppo G di qualificazione, è invece in programma il 14 giugno contro l'Ungheria a Bordeaux. Ma nell'amichevole di Klagenfurt contro Malta, allenata dall'italiano Pietro Ghedin, il 'Das Team' non fa certo una gran figura: solo 2-1 contro gli isolani, a segno Arnautovic (4') e Schopf (18'). Poi tanta noia, fino alla clamorosa autorete di Alaba: all'87' il difensore del Bayern cerca il retropassaggio al portiere ma mette comicamente il pallone nella propria porta.