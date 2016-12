Euro 2016, amichevoli: all'Inghilterra basta Smalling, Portogallo piegato in 10

A Wembley l'Inghilterra piega 1-0 il Portogallo in un'amichevole di preparazione agli Europei. Gli uomini di Hodgson si impongono nel finale grazie ad una rete di testa di Chris Smalling , difensore del Manchester United. I lusitani, orfani di Cristiano Ronaldo ancora in vacanza dopo la finale di Champions, giocano quasi un'ora in inferiorità numerica per il rosso diretto estratto a Bruno Alves , autore di un'entrata folle ai danni di Kane.

Sotto gli occhi attenti di José Mourinho, futuro allenatore del Manchester United, Hodgson manda in campo la sua Inghilterra con l'attacco pesante composto da Rooney a supporto di Kane e Vardy. Fernando Santos deve fare a meno di Ronaldo e Pepe, ancora in vacanza dopo la finale di Champions, e si affida al tridente Joao Mario, Nani, Rafa Silva.



Succede poco o nulla nei primi minuti con gli inglesi che tengono in mano il pallino del gioco e i portoghesi che provano timide ripartenze. Al 32' primo squillo dei padroni di casa con Walker che lascia partire un destro potente dal limite che si spegne a lato. Tre minuti dopo ecco la svolta dell'incontro: l'arbitro Guida espelle con un rosso diretto Bruno Alves per aver abbattuto Kane con un calcio volante al volto in stile kung-fu. Nonostante la superiorità numerica l'Inghilterra non crea occasioni e si va così negli spogliatoi sullo 0-0.



Nella ripresa il Portogallo si chiude a riccio e i ragazzi di Hodgson faticano a trovare sbocchi offensivi. Al 63' Dier prova il destro dalla distanza, parato senza problemi da Rui Patricio. Rooney mette a sedere mezza difesa avversaria ma il suo cross per Kane viene intercettato da Carvalho. Quando ormai la gara sembrava indirizzata sullo 0-0 Smalling firma il colpo del ko con uno stacco di testa vincente su cross di Sterling: il muro del Portogallo crolla e l'Inghilterra può far festa. La Nazionale dei tre Leoni esordirà all'Europeo sabato 11 giugno contro la Russia mentre i lusitani scenderanno in campo martedì 13 contro l'Islanda.