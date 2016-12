Euro 2016, alla Svizzera basta un gol di Schär per battere l'Albania

Basta un gol di Fabian Schar alla Svizzera per avere la meglio dell'Albania: finisce 1-0 a Lens la seconda partita del girone A degli Europei 2016. La squadra di De Biasi , al suo esordio assoluto nella competizione europea, ha giocato in 10 dal 36' del primo tempo per il rosso a Cana. Nel finale clamorosa occasione per Gashi, con Sommer che chiude la porta elvetica. La Svizzera sale a tre punti con la Francia, l'Albania resta a zero con la Romania.

22 giocatori in campo, 16 albanesi. La prima assoluta dell'Albania di Gianni De Biasi agli Europei, uno storico debutto, è un derby a tutti gli effetti. Il rosso che colora Lens è sia quello sugli spalti che quello che al 36' si becca Cana, per un doppio giallo davvero ingenuo, che spegne le velleità della nazionale di De Biasi.



Vince la Svizzera e lo fa col minimo sforzo, grazie al gol di Schär che è abile al quinto minuto ad anticipare uno sciagurato Berisha su un corner battuto da Shaqiri. Ecco: da Shaqiri a Berisha, passando per Lichtsteiner, Behrami, Dzemaili, Seferovic e Hysaj, in campo si parlava italiano, considerando i panchinari Basha, Memushaj, Ajeti, Von Bergen e Fernandes.



La Svizzera ha tenuto il pallino del gioco fin dai primi minuti. Un possesso che col passare dei minuti, e agevolato dal vantaggio immediato, ha permesso alla squadra di Petkovic (altra vecchia conoscenza del nostro campionato) di subire poco: quando l'ha fatto, però, ha dovuto ringraziare Sommer, autentico salvatore della patria nel primo tempo su Sadiku e soprattutto nel finale su Gashi.



Lichtsteiner e compagni hanno dimostrato di essere superiori, soprattutto grazie alla grande prova di Dzemaili, decisivo nel ruolo di incursore tra le linee. I movimenti di Shaqiri e Seferovic hanno creato molti problemi alla retroguardia albanese, senza però mai sferrare il colpo del ko. In questo senso è stato bravo Berisha, dopo l'errore iniziale, a riscattarsi con diverse parate decisive, su tutte quella su Seferovic lanciato in contropiede.



I cambi di De Biasi nel finale hanno provato a dare alla nazionale albanese coraggio nonostante l'inferiorità numerica. Ma lo sforzo ha prodotto prima un destro sull'esterno della rete di Cikalleshi, poi l'enorme possibilità con Gashi, appena subentrato, a tu per tu con Sommer. Nel computo delle occasioni per la Svizzera si contano invece il palo di Dzemaili, il migliore tra gli uomini di Petkovic. Seferovic, come detto, si è mosso bene e si è fatto trovare al posto giusto nei momenti chiave, ma non è stato freddo. Ottimo l'impatto di Embolo, a partita in corso. Il derby dei fratelli Xhaka, uno in campo con la Svizzera l'altro con l'Albania è andato al più talentuoso Granit. Ma un grosso grazie il popolo svizzero lo deve dire a Sommer.