Clattenburg, dalla finale Champions a Belgio-Italia

Sarà Mark Clattenburg a dirigere Belgio-Italia, gara d'esordio per gli azzurri a Euro 2016 in programma lunedì sera a Lione. Il fischietto inglese ha arbitrato l'ultima edizione della finale di Champions League a Milano tra Real Madrid e Atletico Madrid. Clattenburg, 41 anni, elettricista, la sera del 28 maggio a San Siro non fu esente da critiche, anche severe. Il gol dell'1-0 in fuorigioco del Real Madrid (Sergio Ramos) è l'episodio più evidente di una direzione di gara al di sotto della sufficienza.