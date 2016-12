Belgio, Wilmots: "Italia squadra di guerrieri"

"In Brasile c'erano gruppi, adesso la squadra mi sembra più compatta - continua il ct dei belgi -. Contro l'Italia, se gioca con il 3-5-2, dobbiamo essere molto compatti, così come se giocano con il 3-4-3. Dipende dai movimenti che faranno e anche dall'eventuale impiego di Candreva. Vedremo come siamo disposti anche noi. E come agire ad esempio quando perdiamo il pallone". "Conte futuro allenatore di due miei giocatori (Hazard e Courtois, ndr) non è né normale e neppure anormale. Nel calcio ci sta".



"Una vittoria ci darebbe grande fiducia - spiega Wilmots -, mentre una sconfitta avrebbe delle conseguenze. L'Italia è l'avversario più prestigioso e dobbiamo essere pronti subito. L'Italia è ancora più pericolosa quando si trova in situazioni così difficili. Hanno giocatori di qualità e un allenatore che prepara una squadra di guerrieri. Sappiamo cosa ci aspetta domani".



Resta il tempo, purtroppo, per commentare le violenze di Marsiglia e Nizza: "Il problema della violenza è difficile da trattare, i giocatori non possono pagare i comportamenti dei tifosi. Ho visto un figlio che scappava con il padre, questo non è tollerabile. Bisogna capire come intervenire. E io non posso rispondere".