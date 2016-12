Amichevoli: scivolone Germania, la Spagna cala il tris

Ad Augusta la partita si era messa subito bene per la Germania: Hamsik stende Goetze in area al 13' e l'ex viola Mario Gomez non sbaglia dal dischetto. I tedeschi spingono e si divorano due gol con Sane e Boateng, così la Slovacchia resta in partita e al minuto 40 trova il pari: Hamsik si riscatta e con un tiro sotto l'incrocio firma l'1-1. I campioni del mondo barcollano e gli ospiti colpiscono di nuovo al 43': angolo di Weiss e colpo di testa di Duris che vale il vantaggio. Durante l'intervallo si scatena il nubifragio che tiene le squadre negli spogliatoio ben oltre i 15 minuti canonici: alla ripresa del gioco però la musica è sempre la stessa, con Kucka che al 53' firma il 3-1 con un tiro da fuori area e la papera di Ter Stegen. A quel punto la Germania si riversa di rabbia in avanti, ma né Goetze né Schurrle riescono a riaprire la partita.



Gol a grappoli anche in Spagna-Bosnia, dove le Furie Rosse partono fortissimo e trovano due gol nei primi 18 minuti. Li firma entrambi Nolito: prima (11') sfrutta un rilancio maldestro di Dzeko sugli sviluppi di un calcio d'angolo e insacca col destro, poi (18') inventa un pallonetto strepitoso che beffa di nuovo Begovic. Al 22' proprio Dzeko è costretto al cambio, ma la Bosnia trova comunque l'1-2 con Spahic, abile a saltare più in alto di tutti sulla parabola dall'angolo disegnata da Pjanic. Lo stesso Spahic si fa cacciare prima dell'intervallo per un fallo di reazione su Azpilicueta, ma i ragazzi di Bazdarevic nella ripresa sfiorano comunque il pari nonostante l'inferiorità numerica: in pieno recupero, invece, arriva il tris di Pedro che insacca una respinta corta di Begovic. Pochi problemi per l'Albania di De Biasi che batte in rimonta il Qatar: decidono i sigilli di Ajeti, Lenjani e Sadiku.



Nelle altre amichevoli di serata secco 3-0 del Portogallo di Fernando Santos alla Norvegia: la Selecao das Quinas (priva dei big Pepe e Ronaldo) asfalta 3-0 la Norvegia. All'Estadio do Dragao apre le marcature l'idolo di casa Ricardo Quaresma, poi nella ripresa il giovane Guerreiro e Eder chiudono i conti. All'Olimpico di Torino c'erano in campo altre due nazionali che parteciperanno alla fase finale di Euro 2016, ovvero Romania e Ucraina. Gol e spettacolo, visto che il match termina 3-4 in favore della squadra di Fomenko: dopo il gol al minuto 23' dell'ex Udinese Torje, i gialloblu rispondono con quattro reti in fila a cavallo tra primo e secondo tempo (pari di Zozulya al 43', poi nella ripresa vanno a segno Zinchenko, Konoplyanaka e Yarmolenko). I gol nel finale di Alibec e Stanciu servono solo a diminuire il passivo. Si rialza la Turchia, anche se dopo la sconfitta di misura contro l'Inghilterra gli uomini di Terim devono aspettare il 94' per avere ragione del Montenegro. All'Ataturk Stadium decide un'incursione offensiva di Mehmet Topal.