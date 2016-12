Albania, rammarico De Biasi: "Travolti dall'emozione"

Rammarico, insoddisfazione e qualche rimpianto. L'esordio a Euro 2016 dell' Albania è coinciso con la sconfitta 1-0 contro la Svizzera nonostante le numerose palle-gol create: "Abbiamo pagato l'emozione nei primi minuti - ha commentato il ct De Biasi -. Abbiamo fatto una buona partita e, pur in dieci, abbiamo avuto due occasioni per pareggiare. Dovremo avere un approccio diverso per giocarci al meglio le carte in questo Europeo".

"Siamo entrati in venti minuti dopo e da lì abbiamo giocato meglio perché non avevamo nulla da perdere - ha continuato De Biasi -. E' il primo Europeo per tutti, ma sono convinto che possiamo giocare molto meglio di così se riusciamo a far emergere le nostre qualità. Avevamo bisogno di un buon inizio e purtroppo non è accaduto, la pressione ci ha travolto e siamo stati schiacciati per il primo quarto di gara. Quando concedi tanto diventa più difficile".



L'Albania però ha pagato anche un po' di sfortuna: "Gli episodi chiave sono stati il gol, l'espulsione di Cana e le tre occasioni fallite, soprattutto quella di Gashi. Non abbiamo avuto fortuna".