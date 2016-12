Albania: 1 milione di premio e passaporti diplomatici

E dopo l'1-0 ai romeni, ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Paolo Tramezzani, vice allenatore dell'Albania: "Siamo molto soddisfatti di queste tre partite disputate, tutte contro avversari sulla carta più forti - le sue parole - siamo una squadra con un grande cuore che non molla mai, questa esperienza ci farà crescere".

Il cammino a Euro 2016, per l'Albania, pare però compromesso: "Non sarà semplice essere ripescati, dipende dagli altri e non possiamo che aspettare - prosegue Tramezzani-, la speranza c'è. E l'Italia ci può dare una mano: finora ha fatto un buonissimo cammino, è una squadra tosta che sta bene in campo. Siamo contenti che il lavoro mio e del mister De Biasi venga riconosciuto all'estero. Ne abbiamo di ragazzi bravi in rosa con un buon futuro davanti: Roshi, Kaçe e Çikalleshi sono i prossimi nomi per qualche squadra di livello, magari li vedremo in Italia".