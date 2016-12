Strage di Parigi, anche Garcia onora le vittime

11:26 - Anche Rudi Garcia, come tutti i francesi, è rimasto colpito dalla strage di Parigi. Così, l'allenatore della Roma ha espresso su Twitter il suo cordoglio per le vittime, postando il messaggio pubblicato dal noto caricaturista di "Le Monde", Plantu, in cui è disegnata una mano con una matita rossa sangue che scrive "De tout coeur avec Charlie Hebdo", "Con tutto il cuore con Charlie Hebdo".