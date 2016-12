'Je suis Charlie' e la clamorosa dimenticanza del Psg

23:05 - La "dimenticanza" non è passata inosservata e fa rumore. Perché sull'homepage ufficiale del Paris Saint Germain in Europa, in Cina e negli Usa è comparso lo slogan "Je suis Charlie" in omaggio alle vittime del giornale satirico 'Charlie Hebdo' di Parigi. Ma della frase non c'è invece traccia nelle versioni per l'Indonesia e per i Paesi arabi, a prevalenza musulmana. Un clamoroso autogol per il club parigino, la cui proprietà è araba (il presidente è Nasser al-Khelaifi).