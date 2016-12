Amarcord: riecco la tuta di Italia '90

Italia '90, operazione amarcord. A 25 anni dal "nostro" mondiale di calcio, Diadora ripropone la mitica tuta che indossavano Baggio, Schillaci, Vialli & Co all'ingresso in campo. Un tuffo nel passato che riporta a galla i ricordi indelebili delle "notti magiche" vissute a tifare per gli azzurri e a sognare fino alla sfortunata semifinale contro l'Argentina persa ai rigori. Il ritorno negli store della tuta di Italia '90 è inserito all'interno di un'operazione nostalgia più ampia. Dal catalogo running anni '90 arriva infatti una collezione "retrò running" che comprende l'intera offerta da corsa del tempo, con una versione da allenamento, una da corsa ed una per tutti quei podisti che necessitavano di un'ammortizzazione maggiore.