"Rombo di Tuono" a forza...70, buon compleanno Gigi Riva

11:50 - "Il Cagliari ha subito infilato e umiliato l'Inter a San Siro. Oltre 70mila spettatori: se li è meritati Riva, che qui sopranomino Rombo di Tuono". Così scrisse Gianni Brera, era il 25 ottobre del 1970 e la prima penna del Guerin Sportivo innalzava per sempre il bomber del Cagliari fresco campione d'Italia nell'Olimpo delle leggende del nostro calcio. Il 7 novembre, a 44 anni di distanza, il team manager della Nazionale campione del mondo a Germania 2006 compie 70 anni.

Una vita dedicata al calcio e un simbolo per Cagliari e la Sardegna intera Gigi Riva, lombardo di nascita e sardo di adozione, ala sinistra eccezionale dotata di un tiro strepitoso, protagonista assoluto dello scudetto del '70 e miglior marcatore della storia della Nazionale (35 reti in 42 presenze).



Una potenza straordinaria, ma anche fragilità: la gamba spezzata due volte, l'addio al calcio a soli 31 anni, dopo il titolo di campione d'Europa del '68 conquistato con la Nazionale e quello di vice-campione del mondo a Messico '70 (segnò il terzo gol nella leggendaria partita con la Germania vinta dagli azzurri 4-3).



Appese definitivamente le scarpe al chiodo al termine del campionato 1975-1976, con indosso ancora la maglia rossobllu numero 11 (ritirata dal Cagliari), quella che aveva vestito per una carriera intera nonostante le ripetute avances delle squadre del nord, la Juventus su tutte, che arrivò ad offrire addirittura un miliardo. In totale realizzò 156 gol in 289 presenze in serie A.



Abbandonato il calcio giocato, Riva rimase a Cagliari, dove nel 1976 fondò la prima scuola calcio dell'isola, che porta il suo nome e alla quale si dedica ancora con passione. Dopo una breve esperienza come presidente della squadra rossoblu, ha lavorato come dirigente della Nazionale dal 1988 al 2013, vivendo la delusione di Pasadena come l'esaltazione di Berlino. "Se penso a una persona che mi ricordi quella impresa, non posso che parlare di Gigi Riva. Non so se avremmo vinto senza di lui. La sua presenza e il suo carisma sono stati fondamentali" ha detto una volta Fabio Cannavaro, capitano degli azzurri campioni del mondo.



Oggi Gigi Riva ha lasciato l'incarico con la Nazionale per godersi la famiglia, i due figli e le nipotine nella sua Sardegna, in quella Cagliari che nel 2005 l'ha omaggiato nominandolo cittadino onorario. Vuole essere un settantenne come tanti, lontano dalla scena, ma il ricordo delle sue imprese resta vivo, sempre, inossidabile. Buon compleanno Rombo di Tuono.