Spagna, tweet sibillino di Casillas: basta nazionale?

Sta facendo discutere in Spagna l'ultimo tweet di Iker Casillas. Il portiere del Real Madrid, reduce da un Europei in cui non ha giocato nemmeno un minuto, potrebbe essere stato alla sua ultima avventura con le Furie Rosse. Casillas, infatti, ha postato su Twitter un messaggio e un video sibillini. "E' un orgoglio sentire la gente che dice Grazie Casillas. Oggi e sempre tutti con la Spagna", ha scritto affiancandolo a un video in cui Rambo dice addio al suo generale. Un messaggio subliminale?