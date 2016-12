Spagna, Morata ai tifosi italiani: "Sarà una grande gara"

Tre gol sinora, capocannoniere dell'Europeo assieme a Bale, perno dell'attacco spagnolo, spauracchio azzurro. Ecco Alvaro Morata, ex juventino contro la BBC bianconera nel teatro di Saint Denis lunedì prossimo: l'uomo senza dubbio più pericoloso della Spagna. Barzagli, Bonucci e Chiellini ne conoscono a memoria caratteristiche e movimenti, Buffon da parte sua sa bene quanto sia letale sotto porta. "Alvaro è un ragazzo speciale e con dispiacere lo saluto da ex compagno di club" ha raccontato ieri proprio Chiellini. "Gli auguro il meglio per tutta la carriera, ma a partire da martedì, perché lunedì spero faccia male... faremo il massimo per non farlo segnare".