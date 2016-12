Spagna, che figuraccia: sconfitta contro la Georgia

Brutta sconfitta per la Spagna nel test contro la Georgia. All'Alfonso Perez di Getafe finisce 1-0 per gli ospiti l'ultima gara delle Furie Rosse prima di Euro 2016. Molti gli esperimenti tentati da Del Bosque, tante le sostituzioni e le mosse tattiche, ma a far festa alla fine sono i georgiani. La rete che decide l'incontro la firma Okriashvili al 40'. Senza Morata, in panca per 90', la Spagna non riesce a trovare la via del gol.