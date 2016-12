Space Jam 2, il protagonista potrebbe essere Lebron James

Lebron James sempre più sulle orme di Michael Jordan . La Warner Bros ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo per una partnership con Spring Hill, la casa di produzione della stella dei Cleveland Cavaliers, che potrebbe così diventare il nuovo volto del sequel di "Space Jam". La trama del film uscito nel 1996, con protagonista il miglior giocatore di basket di tutti i tempi, è nota: un gruppo di alieni ruba il talento dei migliori giocatori del mondo (Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson e Shawn Bradley) per assicurarsi la vittoria contro i Looney Tunes . Bugs Bunny e soci chiedono aiuto a MJ, che si era ritirato per giocare a baseball e che, al termine di una partita spettacolare, porta i suoi al successo.

Ora sarebbe finalmente pronto il sequel di questa pellicola di successo, con protagonista il miglior giocatore odierno: Lebron James. Lo stesso Lebron aveva già aperto a questa possibilità nel 2012, quando rispondendo alla domanda di un fan su Twitter scrisse: "Quel film lo adoro e spero di fare Space Jam 2!". Per la stella NBA non sarebbe la prima esperienza al cinema, visto che in questi giorni è in onda nelle sale americane 'Trainwreck', pellicola diretta da Judd Apatow, che vede il numero 23 di Cleveland tra i protagonisti assieme a Amy Schumer e Bill Hader