La nuova fiamma di Neymar è la serba Soraja Vucelic. Secondo i giornali di gossip, l'attaccante brasiliano avrebbe noleggiato un jet privato per farsi raggiungere dalla modella a Barcellona. I due si sono conosciuti la scorsa estate a Ibiza, con la 28enne diventata famosa in Serbia per aver partecipato all'edizione locale del Grande Fratello prima di posare nuda per Playboy.