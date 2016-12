Sofija Milosevic, la musa di Ljajic

Sofija Milosevic è l'ultima fiamma di Adem Ljajic. La 25enne top model serba fa coppia fissa con l'attaccante dell'Inter da oltre due mesi, come testimoniato dalle diverse foto postate sui suoi social network. Ma la splendida Sofija non è solo bella: ama, infatti, le lettura e sta studiando psicologia. In passato è stata fidanzata anche con il tennista connazionale Viktor Troicki.