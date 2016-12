Smalling ricoverato a Bali, lo United assicura: "Ora sta bene"

Non trova pace Chris Smalling dopo il disastroso Europeo concluso con la sorprendente sconfitta contro l'Islanda. Durante le sue vacanze a Bali prima di tornare al lavoro con il Manchester United , il centrale inglese è stato infatti ricoverato in ospedale per un'intossicazione alimentare. Il giocatore ha perso i sensi ed è caduto ma, fanno sapere dal club, " Ora sta bene " ed è atteso in ritiro prima della fine del mese.

Sul profilo Twitter United Indonesia era apparsa una foto del difensore con alcune vistose fasciature mentre firmava un autografo da una barella. In principio le cause dell'incidente erano sconosciute e dall'albergo indonesiano in cui il giocatore alloggiava non trapelava alcuna informazione, ma poi il Manchester United ha svelato il mistero: Smalling ha avuto un'intossicazione alimentare ed è svenuto, niente di grave. Il centrale inglese sarà regolarmente a disposizione di Josè Mourinho per il ritiro precampionato.