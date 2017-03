Sidoti, la marcia continua: il film arriva al cinema

Sarà che la forza che sprigionava era talmente tanta che si sta irradiando anche a quasi due anni dalla sua scomparsa. Sarà che l'esempio e quell'insegnamento, sudare e non mollare, stanno davvero contagiando tutti quelli che scoprono la sua storia . È così che all'alba del 2017, Annarita Sidoti , lo scricciolo d'oro dell'atletica italiana, fenomenale marciatrice siciliana scomparsa nel 2015 dopo una lunga malattia contro il tumore, conquista un altro piccolo, grande e significativo riconoscimento. "Una storia semplice" , il documentario di Goffredo d'Onofrio per la regia di Giuseppe Garau (produzione: Raining Film e .puntozero), arriva al cinema.

La presentazione a Patti (Messina) il 24 marzo. "Una storia semplice", 51 minuti che sono un tuffo al cuore, con immagini inedite, interviste e una cascata di emozioni, ha vinto l'Overtime Festival. Ora sbarca nelle sale italiane, con un meccanismo innovativo che è esso stesso una sfida, come quelle che la piccola grande Annarita amava intraprendere. Le date successive sono infatti previste a Milano, Torino, Firenze, Bologna, Roma, Genova, Bari. Ma affinché gli appuntamenti vengano confermati, è necessario che le proiezioni raggiungano un quorum di biglietti venduti in prevendita (su www.unastoriasemplice.eu le date e il meccanismo per prenotarsi). Una grande occasione per portare al pubblico una storia che è davvero un insegnamento unico.