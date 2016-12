Sette sconfitte di fila: è a Bassignana la peggior squadra italiana

21:48 - Sette sconfitte in sette partite, 54 gol subiti contri i 4 realizzati. Ecco a voi l'Asd Bassignana, squadra della provincia di Alessandria che gioca in terza categoria, la peggiore del calcio italiano.

Nessuna scaramanzia, nessun amuleto riesce a risollevare le sorti della compagine. Mille e settecento abitanti nel cuore del Monferrato e nemmeno un campo dove disputare le partite. Così i calciatori ogni domenica devono armarsi di pazienza e andare nella vicina Spinetta Marengo. Costretti insomma alla trasferta persino quando giocano in casa.



E pensare che il presidente tuttofare aveva persino ingaggiato sette sudamericani, ma da Roma il tesseramento non è mai arrivato. E così si è dovuto accontentare di quello che ha trovato sul mercato. Ma ci si è messa anche la jella: due portieri infortunati contemporaneamente. E questi sono i risultati.



E pensare che fino al 2003 l'Asd Bassignana ondeggiava tra promozione e prima categoria. Poi la chiusura e questa estate la rinascita... (si fa per dire). I rossoblù però non mollano. E pazienza se anche domenica 2 novembre hanno subito l'ennesima sconfitta, 3 a 1 contro il Tiger Novi. Il campionato è ancora lungo...