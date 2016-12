SerieA: Juve super, il Milan crolla

Emozioni a grappoli nel pomeriggio della 18esima giornata di Serie A: La Juve rifila tre schiaffi al Verona e vince l'ottava partita in fila, mentre il Milan crolla in casa col Bologna di Donadoni (0-1). La Fiorentina espugna Palermo con un grande Ilicic (1-3) ed è la momentanea capolista, mentre la Roma si fa rimontare dal Chievo fino al 3-3 e la Lazio non sfonda all'Olmpico col Carpi (0-0). Tra Sassuolo e Frosinone finisce 2-2