Serie D, a Correggio porte troppo basse: i dirigenti scavano le porte

16:18 - Badilate sul campo di calcio "di Ligabue". Per una volta non si parla di violenza tra ultras, ma di uomini intenti a scavare il campo sulla linea di porta dello stadio Borelli di Correggio, città del famoso cantante. E' successo a metà del girone d'andata di Serie D, poco prima di Correggese-Sammaurese (finita 2-2) quando l'arbitro ha scoperto che una delle due porte era più bassa della misura regolamentare, come documentato dalle immagini della Gazzetta di Reggio. Badile in mano, per far cominciare il match dirigenti e custode della società di casa hanno cominciato a scavare per qualche metro.

