Serie A, un altro gol fantasma: annullata la perla di Higuain

15:53 - Un altro caso di gol fantasma in Serie A e questa volta, per aggiungere la beffa al danno, il gol era un vero gioiello. E' il finale del primo tempo di Napoli-Fiorentina e gli azzurri conducono per 1-0 (Mertens), quando Higuain si libera di un difensore e scarica un missile tremendo verso la porta della Viola: la palla tocca la traversa, rimbalza dentro la linea e torna in campo, ma Damato, male assistito dal giudice di porta, non convalida. L'uso della tecnologia è sempre più necessario