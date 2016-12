Serie A: tutti i trasferimenti ufficiali del mercato invernale

SQUADRE ACQUISTI CESSIONI

ATALANTA Diamanti (c, Watford), Djimsiti (d, Zurigo), Freuler (c, Lucerna), Gapkè (a, Genoa), Petagna (a, Milan da giugno), Borriello (a, Carpi), Molina (c, Cesena) Maxi Moralez (c, Leon), Suagher (d, Carpi), Boakye (a, Latina), Grassi (c, Napoli)

BOLOGNA Floccari (a, Sassuolo), Zuniga (d, Napoli), Costant (d, svincolato) Crimi (c, Carpi), Pulzetti (c, Spezia), Mancosu (a, Carpi), Ceccarelli (d, Salernitana), Bergamini (c, Lanciano), Falco (a, Cesena)

CARPI Suagher (d, Atalanta), Crimi (c, Bologna), Daprelà (d, svincolato), Mancosu (a, Bologna), Sabelli (d, Bari), Poli (d, Novara), De Guzman (c, Napoli), Verdi (c, Milan) Wallace (c, Gremio), Iniguez (c, Udinese), Wilczek (a, Broendby), Spolli (d, Chievo), Benussi (p, Vicenza), Borriello (a, Atalanta), Marrone (c, Verona), Matos (a, Udinese)

CHIEVO Spolli (d, Carpi), Sporkslede (d, svincolato), Floro Flores (a, Sassuolo) Christiansen (c, Malmoe), Paloschi (a, Swansea)

EMPOLI Ariaudo (d, Sassuolo) Ronaldo (c, Lazio), Barba (d, Stoccarda)

FIORENTINA Tino Costa (c, Genoa), Zarate (a, West Ham), Tello (a, Barcellona), Kone (c, Udinese), Benalouane (d, Leicester) Rebic (a, Verona), Bagadur (d, Salernitana), Baez (a, Livorno), Rossi (a, Levante), Mario Suarez (c, Watford), Gilberto (d, Verona)

FROSINONE Kragl (c, Sv Ried), Bardi (p, Inter), Prymma (d, Torino) Verde (a, Roma), Castillo (a, Brugge), Diakitè (d, Sampdoria), Bertoncini (d, Modena)

GENOA Suso (c, Milan); L.Rigoni (c, Palermo), Bruno Gomes (c, svincolato), Cerci (a, Milan), Matavz (a, Augsburg), Gabriel Silva (d, Udinese), Fiamozzi (d, Pescara) Ujkani (p, Latina), Tino Costa (c, Fiorentina), Mandragora (c, Juve), Gapkè (a, Atalanta), Cissokho (d, Bari), Diogo Figueiras (c, Siviglia), Perotti (a, Roma)

INTER Eder (a, Sampdoria) Vidic (d, risoluzione contratto), Dodò (d, Sampdoria), Ranocchia (d, Sampdoria), Guarin (c, Shanghai S.), Bardi (p, Frosinone), Dimarco (d, Ascoli), Montoya (d, Betis)

JUVENTUS Mandragora (c, Genoa, da giugno)

LAZIO Bisevac (d, Lione), Ronaldo (c, Empoli) Ronaldo (c, Salernitana), Tounkara (a, Salernitana)

MILAN Boateng (c, svincolato), El Shaarawy (fine prestito) Suso (c, Genoa), Cerci (c, Genoa), El Shaarawy (a, Roma), De Jong (c, svincolato), Verdi (c, Carpi)

NAPOLI Regini (d, Sampdoria), Grassi (c, Atalanta) Henrique (d, Fluminense), Zuniga (d, Bologna), Fideleff (d, Nacional), De Guzman (c, Carpi), Dezi (c, Bari), Radosevic (c, Eibar)

PALERMO Arteaga (a, Zulia), Cristante (c, Benfica), Cionek (d, Modena), Balogh (a, Debrecen) L.Rigoni (c, Genoa); Daprelà (d, svincolato), Arteaga (a, Hajduk), El Kaoutari (d, Reims), Bolzoni (c, svincolato)

ROMA El Shaarawy (a, Milan), Zukanovic (d, Sampdoria), Alisson (p, International), Perotti (a, Genoa) Iturbe (a, Bournemouth), Verde (a, Pescara), Cole (d, svincolato), Gervinho (a, Hebei Fortune), Doumbia (a, Newcastle)

SAMPDORIA Alvarez (c, svincolato), Dodò (d, Inter), Ranocchia (d, Inter), Sala (d, Verona), Skriniar (d, Zilina), Quagliarella (a, Torino), Diakitè (d, Frosinone) Bonazzoli (a, Lanciano), Eder (a, Inter), Regini (d, Napoli), Zukanovic (d, Roma), Coda (d, Pescara), Wszolek (d, Verona)

SASSUOLO Sensi (c, Cesena da giugno), Trotta (a, Avellino), Rogerio (d, International), Mazzitelli (c, Roma da giugno) Floccari (a, Bologna), Floro Flores (a, Chievo), Ariaudo (d, Empoli)

TORINO Immobile (a, Siviglia), Boye (a, Newell's - da giugno) Gazzi (c, Cagliari), Sanchez Mino (c, Cruzeiro), Prcic (c, Perugia), Prymma (d, Frosinone), Quagliarella (a, Sampdoria)

UDINESE Iniguez (c, Carpi), Kuzmanovic (c, Basilea), Halfredsson (c, Verona), Matos (a, Carpi), Balic (c, Hajduk Spalato) Marquinho (c, Al-Ahli), Iturra (c, Rayo Vallecano), Samir (d, Verona), Kone (c, Fiorentina), Gabriel Silva (d, Genoa)