Serie A: tutti i trasferimenti ufficiali del mercato di gennaio

SQUADRA ACQUISTI CESSIONI

ATALANTA Pinilla (a. Genoa), Emanuelson (d. Roma) Molina (c. Carpi)

CAGLIARI Gonzalez (d. Verona), Brkic (p.Udinese), Husbauer (c. Sparta Praga) Duje Cop (a. Dinamo Zagabria), M'Poku (a, Standard Liegi) Eriksson (c. Goteborg), Ibarbo (a, Roma)

CESENA Garritano (a. Modena), Coppola (c. Catania), Almeida (a. rescissione), Mazzotta (d. Catania)

CHIEVO Christiansen (c, Nordsjaelland), Mattiello (c. Juventus), Fetfatzidis (c. Genoa), Pozzi (a. Parma) Kupisz (c. Cittadella), Edimar (d. Cordoba), Maxi Lopez (a. Torino), Bellomo (c. Bari), Lazarevic (c. Sassuolo)

EMPOLI Saponara (c. Milan)

Brillante (c, Fiorentina) Moro (c. Salernitana), Shekiladze (a. Latina), Perticone (d. Trapani)

Aguirre (a, Udinese), Laxalt (c. Genoa)

FIORENTINA Diamanti (c. Guangzhou), Rosati (p. Napoli), Gilardino (a. Guangzhou), Rosi (d. Genoa), Salah (c. Chelsea) Marin (c. Anderlecht)

Brillante (c, Empoli), Cuadrado (c. Chelsea), Hegazi (d. Perugia)

GENOA Tino Costa (c. Spartak Mosca), Niang (a. Milan), Pavoletti (a. Sassuolo), Ariaudo (d. Sassuolo), Laxalt (c. Empoli), També (d, Kortrjk), Borriello (a. Genoa) Pinilla (a. Atalanta), Greco (c. Verona), Mussis (c. San Lorenzo), Seymour (c. Cruzeiro), Antonelli (d, Milan), Sturaro (c, Juventus), Matri (a. Juventus), Rosi (d. Fiorentina)

INTER Podolski (a. Arsenal), Shaqiri (a. Bayern), Brozovic (c. Dinamo Zagabria), Santon (d, Newcastle) Mbaye (d. Bologna), Khrin (c. Cordoba). Bonazzoli (a. Sampdoria)

JUVENTUS De Ceglie (d. Parma), Sturaro (c, Genoa), Matri (a. Genoa), Brignoli (p. Ternana) Giovinco (a, Toronto FC), Mattiello (c. Chievo)

LAZIO Mauricio (d. Sporting Lisbona), Hoedt (d. AZ Alkmaar - a luglio), Perea (a. Perugia) Gonzalez (c, Torino)

MILAN Cerci (a. Atletico Madrid), Suso (c. Liverpool), Destro (a. Roma), Bocchetti (d. Spartak Mosca), Antonelli (d, Genoa), Paletta (d, Parma) Torres (a. Atletico Madrid), Saponara (c. Empoli), Niang (a. Genoa)

NAPOLI Gabbiadini (a. Sampdoria), Strinic (c. svincolato), Uvini (d, Santos) Rosati (p. Fiorentina), Novothny (a. Sudtirol)

PALERMO Jajalo (c, Rijeka), Ortiz (d, Cerro Porteño), Rispoli (c. Parma) Bamba (d. Leeds), N'Goyi (c, Leeds), Aronica (d, Reggina), Pisano (d. Verona), Munoz (d. Sampdoria)

PARMA Lila (c. Pas Giannina), Bajza (p. Crotone), Nocerino (c. Torino), Varela (a. Porto), Rodriguez (c. Atletico Madrid) Cordaz (p. Crotone), Ristovski (d. Latina), Cassano (a. rescissione), De Ceglie (d. Juventus), Paletta (d, Milan), Bidaoui (a. Latina), Pozzi (a. Chievo), Felipe (rescissione), Rispoli (c. Palermo), Acquah (c. Sampdoria)

ROMA Mendez (a. Penarol), Pepin (c. Malaga), Doumbia (a. Cska Mosca), Ibarbo (a. Cagliari), Spolli (d. Catania) Mendez (a. Perugia), Jedvaj (Bayer Leverkusen), Destro (a, Milan), Emanuelson (d. Atalanta), Borriello (a. Genoa)

SAMPDORIA Correa (a. Estudiantes), Muriel (a. Udinese), Coda (d. Udinese), Frison (p. Catania), Eto'o (a. Everton), Duncan (c. Inter), Munoz (d. Palermo), Bonazzoli (a. Inter), Acquah (c. Parma) Gabbiadini (a. Napoli), Sansone (a. Bologna), Fedato (a. Modena), Costa (p. Bologna), Fornasier (d, Pescara), Gastaldello (d, Bologna), Krsticic (c, Bologna)

SASSUOLO Lazarevic (c. Chievo) Manfredini (d. Vicenza), Pavoletti (a. Genoa), Ariaudo (d. Genoa)

TORINO Maxi Lopez (a. Chievo)

Ichazo (p, Danubio), Gonzalez (c, Lazio) Nocerino (c. Parma), Perez (c. Atletico Madrid), Larrondo (a. Tigre), Gillet (p, Catania)

UDINESE Aguirre (a, Empoli), Perica (a. NAAC Breda) Riera (c. svincolato), Alhassan (c. Latina), Brkic (p. Cagliari), Belmonte (d. Catania), Muriel (a. Udinese), Coda (d. Udinese), Jaadi (c. Latina)