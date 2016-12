Serie A: tutte le emozioni della undicesima giornata

PALERMO-EMPOLI 0-1

Nell'ultimo posticipo dell'11a giornata di Serie A, l'Empoli vince 1-0 sul campo del Palermo e fa un bel passo in avanti nella corsa salvezza. Nel 1° tempo Sorrentino è super su Livaja, Saponara e Pucciarelli. La ripresa si apre con una traversa di Gilardino, ma è un'astuzia di Saponara a decidere il match: all'8' l'ex Milan fa saltare la barriera e calcia rasoterra beffando Sorrentino. Nel finale doppio miracolo di Skorupski su Rigoni e Trajkovski.



CHIEVO-SAMPDORIA 1-1

Si decide tutta nel primo tempo la sfida del "Bentegodi" tra Chievo e Sampdoria, posticipo dell'11.a giornata di Serie A. Alla fine finisce 1-1 un match divertente e con diverse occasioni. Blucerchiati subito in vantaggio con Eder all'8', poi si svegliano i padroni di casa, che pareggiano al 34' con la prima rete di Inglese. Nella ripresa gli animi si scaldano dopo l'espulsione di Maran, ma il risultato non cambia nonostante il pressing clivense.





LAZIO-MILAN 1-3

Terza vittoria consecutiva per il Milan, che batte 3-1 la Lazio all'Olimpico e si rilancia in campionato. Grande partita della squadra di Mihajlovic, che va in vantaggio al 25' del primo tempo con il tap-in di Bertolacci (poi uscito per infortunio). Il raddoppio arriva all'8' della ripresa con Mexes, chiude Bacca a dieci dalla fine. Inutile il gol finale di Kishna, la Lazio incassa la seconda sconfitta di fila.



NAPOLI-GENOA 0-0

Si ferma a cinque la striscia di successi consecutivi per il Napoli, bloccato al Ferraris sullo 0-0 da un fiero Genoa. Non riesco perciò alla squadra di Sarri l'aggancio a Inter e Fiorentina, in testa alla classifica con due punti di vantaggio. Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa crescono gli attaccanti azzurri, ma le parate di Perin, in formato nazionale, negano la sesta vittoria consecutiva ad Higuain e compagni.



BOLOGNA-ATALANTA 3-0

Parte bene l'avventura di Donadoni sulla panchina del Bologna. Al Dall'Ara i rossoblù vincono 3-0 con l'Atalanta e muovono la classifica. Nel primo tempo i felsinei manovrano bene, ma sono i bergamaschi a rendersi più pericolosi con Gomez e Kurtic. Nella ripresa Giaccherini sblocca il match al 52' dopo un errore di Toloi, poi Destro si sblocca e firma il raddoppio al 58'. All'85' Brienza chiude i conti con un missile dalla distanza.



UDINESE-SASSUOLO 0-0

Pomeriggio senza gol al Friuli, dove Udinese e Sassuolo danno vita a una partita equilibrata e con pochissime emozioni. La squadra di Colantuono insiste con maggiore convinzione ma con scarsi risultati, mentre gli emiliani si accontentano dello 0-0 senza provarci più di tanto. L'occasione migliore capita agli uomini di Di Francesco, che al 13' colpiscono un palo con il destro a incrociare di Floro Flores.



CARPI-VERONA 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Carpi e Verona, ultime due forze del campionato, valevole per l'11a giornata di A. Nel 1° tempo padroni di casa troppo timidi, con gli scaligeri che sfiorano il gol con Gomez. Nella ripresa cambia la musica e Rafael salva il Verona dalla sconfitta, con due interventi miracolosi nel giro di un minuto su Lasagna e Matos. Le due squadre rimangono a braccetto ultime in classifica, a quattro punti dal Frosinone quartultimo.



FIORENTINA-FROSINONE 4-1

La Fiorentina travolge il Frosinone vincendo 4-1 e agganciando l'Inter in testa alla classifica. Succede tutto nel primo tempo: due miracoli di Zappino non bastano a salvare la squadra di Stellone. Vantaggio di Rebic con un tiro cross (24') e raddoppio di Rodriguez (29'). Babacar triplica su rigore (31'), beffando Zappino con un cucchiaio, e Mario Suarez sigla il 4-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa rete di Frara (87').