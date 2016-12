Serie A: tutte le emozioni della terza giornata

LAZIO-UDINESE 2-0

Lazio-Udinese 2-0. Tutto nel segno di un debuttante, Alessandro Matri. Alla sua "prima" laziale, cominciata dopo un'ora di gioco, segna due gol, al 18' e al 28' st, che cambiano gli umori della squadra di Pioli. Un 2-0 pulito e combattuto, sotto il diluvio e dinanzi a un'Udinese che cede solo per i colpi di classe di Felipe Anderson, di Matri (appunto) e di Mauri. La Lazio sale a quota 6, l'Udinese resta a 3 punti.



EMPOLI-NAPOLI 2-2

Il Napoli trema dopo un primo tempo pessimo, ma si salva grazie al gol di Allan (2-2). I partenopei devono ancora lavorare molto per tornare a essere quelli della scorsa stagione: la difesa fa acqua da tutte le parti. L'Empoli se ne accorge e segna già al 3' con Saponara. Insigne pareggia al 7' grazie a una sua magia, ma i toscani raddoppiano con Pucciarelli (18'). Al 5' del secondo tempo il gol del 2-2 firmato da Allan su assist di Gabbiadini.



PALERMO-CARPI 2-2

Primo punto in Serie A per il Carpi, che al Barbera costringe al pareggio 2-2 il Palermo. I rosanero partono forte e trovano il vantaggio con Hiljemark al 6'. Gli ospiti non ci stanno e pareggiano al 24': Vitiello devia nella sua rete un cross di Mbakogu. Nella ripresa Castori inserisce Borriello e l'attaccante appena entrato trova la via del gol (18'). Al 43' è Djurdjevic, al debutto, a negare il primo successo nella massima serie agli emiliani.



SASSUOLO-ATALANTA 2-2

Partita divertente tra Sassuolo e Atalanta, che finisce 2-2. Pinilla mattatore dei bergamaschi con una doppietta tra il 13' e il 33' del primo tempo (primo gol in rovesciata) ma poi si fa espellere a inizio ripresa (nel finale rosso anche per Vrsaljko). Di Francesco mantiene l'imbattibilità con i gol di Magnanelli (22') e Floro Flores (40'). Le due squadre recriminano per i rigori sbagliati da Sansone e Maxi Moralez.



VERONA-TORINO 2-2

Pareggio e quattro gol nel lunch match della terza giornata di Serie A. Allo stadio Bentegodi tra Verona e Torino finisce 2-2. I gol tutti nella ripresa dopo un primo tempo poco spettacolare. Padroni di casa in vantaggio per due volte prima con Toni (su rigore) e poi con Gomez. Di Baselli e Acquah invece le reti dei pareggi granata, che salgono così a quota sette punti in classifica come Chievo e Roma.