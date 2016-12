1 ottobre 2016 23:03 Serie A, tutte le emozioni della settima giornata

ROMA - INTER 2-1

Vittoria importante per la Roma nel posticipo della settima giornata di Serie A. I giallorossi in una partita ricca di occasioni da gol da una parte e dall'altra hanno superato 2-1 l'Inter di De Boer portandosi al terzo posto in classifica. All'immediato vantaggio di Dzeko risponde Banega al 72' (palo nel primo tempo). La nuova parità però dura soltanto quattro minuti: al 76' Manolas firma la rete che vale tre punti con deviazione di Icardi.

MILAN - SASSUOLO 4-3

Rossoneri in estasi dopo una partita fin troppo emozionante. Nel pt, subito, i gol di Bonaventura e Politano. Poi a inizio ripresa l'uno-due del Sassuolo con Acerbi e Pellegrini. Sembrava finita per il Milan e invece in otto minuti, fra il 24' e il 32', ecco il clamoroso sorpasso con Bacca (rigore), Locatelli e Paletta. Il Milan sale a quota 13, il Sassuolo resta fermo a quota 9.

TORINO - FIORENTINA 2-1

Il Torino coglie la seconda vittoria consecutiva in casa piegando, dopo la Roma, anche la Fiorentina. Prova di carattere della squadra di Mihajlovic che passa in vantaggio al 15' con Iago Falque, soffre nel finale della prima frazione - viola pericolosi con Kalinic e Sanchez - e trova il raddoppio al quarto d'ora della ripresa con Benassi. La reazione della Fiorentina a sei minuti dal novantesimo con Babacar che firma il 2-1. Troppo tardi.

Serie A, tutti i gol della settima giornata 1 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 2 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 3 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 4 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 5 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 6 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 7 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 8 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 9 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 10 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 11 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 12 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 13 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 14 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 15 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 16 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 17 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 18 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 19 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 20 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 21 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 22 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 23 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 24 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 25 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 26 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 27 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 28 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 29 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 30 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 31 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 32 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 33 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 34 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 35 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 36 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 37 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 38 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 39 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 40 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 41 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 42 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 43 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 44 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 45 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 46 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 47 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 48 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 49 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 50 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 51 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 52 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 53 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 54 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 55 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 56 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 57 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 58 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 59 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 60 di 120 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della settima giornata 61 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 62 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 63 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 64 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 65 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 66 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 67 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 68 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 69 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 70 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 71 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 72 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 73 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 74 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 75 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 76 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 77 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 78 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 79 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 80 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 81 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 82 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 83 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 84 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 85 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 86 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 87 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 88 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 89 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 90 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 91 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 92 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 93 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 94 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 95 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 96 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 97 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 98 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 99 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 100 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 101 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 102 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 103 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 104 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 105 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 106 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 107 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 108 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 109 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 110 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 111 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 112 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 113 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 114 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 115 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 116 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 117 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 118 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 119 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata 120 di 120 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della settima giornata leggi dopo slideshow ingrandisci

ATALANTA - NAPOLI 1-0

Sì, la Juve scappa. E deve ringraziare una grande Atalanta, capace di battere il Napoli per 1-0 a Bergamo. Primo tempo super dei bergamaschi, capaci poi di rallentare nel secondo tempo senza subire il ritorno della squadra di Sarri. Match deciso al 9' del primo tempo da un gol di Petagna, ben imbeccato da Gomez, migliore in campo. Il Napoli resta al secondo posto, a 4 punti di distacco dai bianconeri. Balzo dell'Atalanta, ora a 9 punti.

BOLOGNA - GENOA 0-1

Colpo Genoa a Bologna. La squadra di Juric sbanca il Dall'Ara grazie a un gol al 32' della ripresa di Simeone jr, che raccoglie l'assist di Laxalt e batte Da Costa. Per il 'Cholito' secondo centro consecutivo. Gara caratterizzata dalle espulsioni. Cacciati nel primo tempo il tecnico del Genoa Juric per proteste, poi per doppio giallo Gastaldello, che lascia i padroni in 10 dal 44' Nella ripresa rosso a Gentiletti e subito dopo a Dzemaili.

CAGLIARI - CROTONE 2-1

Il Cagliari batte 2-1 il Crotone e vola a 10 punti in classifica. Una rete per tempo per i sardi, che passano al 38' con un tiro chirurgico di Di Gennaro, in gol in A dopo oltre 7 anni. Raddoppio di Padoin all'11' dopo una traversa di Borriello. Il Crotone, autore di una buona partita, trova il gol della bandiera nel primo minuto di recupero con una punizione da 30 metri di Stoian che beffa Rafael. I calabresi restano ultimi con un solo punto.

SAMPDORIA - PALERMO 1-1

Un gol di Bruno Fernandes all'ultimo secondo evita alla Sampdoria la quinta sconfitta consecutiva. A Marassi, contro il Palermo, la squadra di Giampaolo pareggia 1-1 al 95' grazie a un destro da fuori del centrocampista. I rosanero erano passati in vantaggio al 60' con Nestorovski, bravo a sfruttare un assist da sinistra di Aleesami. Gli uomini di De Zerbi sono terz'ultimi, con un punto in meno rispetto alla Samp.

EMPOLI-JUVENTUS 0-3

Alla Juve bastano solo cinque minuti nella ripresa per archiviare la pratica Empoli. Al Castellani la squadra di Allegri vince 3-0 e sale a 18 punti. Nel primo tempo i bianconeri sbattono contro la difesa azzura: Khedira centra la traversa, poi Skorupski devia sul palo un diagonale di Cuadrado. Nella ripresa Dybala sblocca la gara al 65', poi Higuain, complice anche un errore di Zambelli, sigla una doppietta in tre minuti e chiude la gara.