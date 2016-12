Serie A: tutte le emozioni della sesta giornata

ATALANTA-SAMPDORIA 2-1

Nell'ultimo posticipo della sesta giornata di campionato, l'Atalanta supera la Sampdoria e sale a quota 11 punti in classifica. A Bergamo, la squadra di Reja vince per 2-1 grazie a un gol per tempo: il vantaggio arriva con la clamorosa autorete di Moisander, che al 6' devia nella propria porta un cross da sinistra di Dramè; nella ripresa, al 91', Denis infila il 2-0 su assist di Moralez. A nulla serve il gol di Soriano al 94'.

FROSINONE-EMPOLI 2-0

Serata di festa al Matusa: il Frosinone batte 2-0 l'Empoli e conquista la sua prima, storica, vittoria in Serie A. L'eroe della serata è Federico Dionisi, autore di una doppietta nella ripresa: con questo successo i ciociari salgono a quota 4 punti in classifica, agganciando proprio la formazione toscana. Brutta prestazione degli uomini di Giampaolo, allontanato nel secondo tempo: Saponara si becca anche un rosso diretto per proteste al 77'.

INTER-FIORENTINA 1-4

Crolla in casa nel posticipo della sesta giornata di Serie A l'Inter capolista venendo raggiunta a quota 15 punti dalla Fiorentina. A San Siro hanno banchettato gli uomini di Paulo Sousa che, complice un primo tempo horror dei nerazzurri, si sono imposti 4-1. Protagonista assoluto Nikola Kalinic: per lui tre reti (18', 23', 71'), un rigore procurato e l'espulsione procurata di Miranda (31'). Di Icardi al 60' il gol della bandiera interista.

TORINO-PALERMO 2-1

Riprende la marcia del Torino, che dopo il ko col Chievo supera il Palermo e sale provvisoriamente (in attesa della Fiorentina) al secondo posto in classifica. All'Olimpico, la squadra di Ventura vince 2-1 grazie all'autogol di Gonzalez (44') e alla rete di Benassi (48'). I rosanero rientrano in gara dopo l'espulsione di Molinaro e accorciano le distanze con Gonzalez (71'). Nel finale viene espulso anche Obi.

BOLOGNA-UDINESE 1-2

Al Dall'Ara l'Udinese interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive e torna a casa con tre punti preziosi. La squadra di Colantuono vince 2-1 in rimonta con il Bologna e sale a 6 punti in classifica. Mounier sblocca il match al 30' su perfetto assist di Rizzo, che prima umilia Iturre con un tunnel in area. Nella ripresa poi i gol dei friulani: Badu pareggia i conti al 61' e Zapata firma la rete del 2-1 all'85'.

SASSUOLO-CHIEVO 1-1

Finisce 1-1 il match tra Sassuolo e Chievo, valevole per la 6a giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, padroni di casa subito avanti al 3' con Defrel, che approfitta di una respinta incerta di Bizzarri. La reazione del Chievo non si fa attendere e il pari arriva al 24', con un colpo di schiena di Paloschi. Berardi in ombra, infortuni per Dainelli e Cannavaro. Il Sassuolo sale a 12 punti in classifica, il Chievo a 11.

I gol del veronese Helander al 33' pt, poi il rigore di Biglia al 18' st e la punizione-gol decisiva di Parolo al 41' st, con la Lazio in dieci per il rosso a Mauricio al 36' st. Vittoria di carattere e anche di qualità, dopo un primo tempo sbagliato. Il Verona ha troppi infortunati per resistere. La Lazio vince al Bentegodi dopo 24 anni e si gode l'alta classifica a 12 punti, uno più della Roma.

GENOA-MILAN 1-0

Questo Milan non ha continuità. A Marassi i rossoneri perdono 1-0 contro il Genoa, a segno già al 10' con una punizione di Dzemaili deviata da Bonaventura. La squadra di Mihajlovic regala un tempo agli avversari, rimanendo anche in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Romagnoli. Prima del rosso, i rossoneri avevano sfiorato il pari con Balo. Meglio nella ripresa, anche se il Genoa non corre poi grossi pericoli.