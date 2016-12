Serie A: tutte le emozioni della seconda giornata

CARPI-INTER 1-2

Dopo il gol segnato all'Atalanta, Jovetic si ripete anche con il Carpi con una doppietta e salva l'Inter, dopo il pari beffa di Di Gaudio, in gol appena entrato su un errore in marcatura di Nagatomo. Il montenegrino è l'uomo simbolo dei nerazzurri e Roberto Mancini può sorridere davvero. Adesso c'è da pensare al derby, in programma dopo la sosta. Segna Jovetic al 31' del primo tempo su lancio di Guarin. Pareggia Di Gaudio, ma JoJo raddoppia su rigore.



NAPOLI-SAMPDORIA 2-2

Rinviato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato per il Napoli di Sarri, bloccato in casa sul 2-2 dalla Sampdoria e rimontato di due gol. Primo tempo di marca azzurra col doppio vantaggio firmato dalla doppietta di Higuain e bagnato da un palo di Insigne. Nella ripresa gioca solo la Sampdoria con Eder che tra il 57' (su rigore) e il 59' infila due volte Reina. Nel finale incrocio dei pali colpito da Muriel.



TORINO-FIORENTINA 3-1

Dopo la vittoria col Frosinone, il Torino concede il bis con la Fiorentina. All'Olimpico la squadra di Ventura vince 3-1 in rimonta e resta a punteggio pieno dopo due giornate. Al 9' la Viola sblocca il match con Alonso (fischiato per tutta partita per un'esultanza provocatoria), poi i granata ribaltano tutto nella ripresa grazie alle reti di Moretti ('67), Quaglierella ('69) e a una perla dalla distanza di Baselli ('77).



CHIEVO-LAZIO 4-0

Il Chievo serve il poker e sale in vetta alla classifica. Al Bentegodi finisce 4-0 per gli uomini di Maran contro una Lazio lontana parente di quella ammirata l'anno scorso. Apre le marcature Meggiorini al 12', poi l'attaccante si inventa uomo assist e di tacco serve la palla del 2-0 a Paloschi che di testa non sbaglia. Il tris è opera di Birsa su punizione, al 68' è l'ex centrocampista del Milan a servire Paloschi per il decisivo 4-0.



UDINESE-PALERMO 0-1

L'Udinese spreca, il Palermo gode. Nella seconda giornata di Serie A i ragazzi di Iachini vincono 1-0 sul campo dei bianconeri e restano così al vertice della classifica a punteggio pieno: nella gara inaugurale del nuovo Friuli decide la rete di Rigoni dopo appena 8 minuti, poi è un assolo dei padroni di casa che fanno la partita ma non trovano la via del gol, neppure quando i siciliani restano in dieci per il rosso di Struna a 20' dalla fine.



ATALANTA-FROSINONE 2-0

L'Atalanta trova i primi tre punti della Serie A 2015-16. All'Atleti Azzurri d'Italia, nella seconda giornata di campionato, la squadra di Reja sconfigge 2-0 il Frosinone e centra il primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. In apertura di gara Pinilla si fa parare un calcio di rigore da Leali, ma la supremazia dei nerazzurri si concretizza con le reti, una per tempo, di Stendardo e Gomez. Ciociari fermi a quota zero.



GENOA-VERONA 2-0

Il Genoa si riscatta e trova il primo successo in campionato superando in scioltezza il Verona: a Marassi finisce 2-0 per i padroni di casa. Apre le marcature Pavoletti al 57', quindi il raddoppio è firmato da Gapke al 76'. I ragazzi di Gasperini ritrovano il sorriso dopo la sconfitta all'esordio con il Palermo, mentre gli scaligeri fanno un passo indietro dopo la buona prestazione con la Roma e rimangono inchiodati ad un punto in classifica.



ROMA-JUVENTUS 2-1

I gol di Pjanic al 16', poi Dzeko al 34' e Dybala al 42' st. Brividi finali: la Juve ha sfiorato il 2-2 con Bonucci. Vittoria meritata dei giallorossi, che hanno dominato la partita: c'è anche un palo di Pjanic sullo 0-0. Per Allegri, due gare e due sconfitte: solo più di 100 anni fa la Juve aveva cominciato così male la stagione. Da segnalare il rosso a Evra al 32' st, poco prima del gol di Dzeko.