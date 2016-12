18 settembre 2016 17:16 Serie A, tutte le emozioni della quarta giornata Il Napoli si ritrova in vetta alla classifica grazie alle sconfitte di Roma (1-0 contro la Fiorentina) e Juventus (2-1 in casa dellʼInter).

FIORENTINA - ROMA 1-0

Nel posticipo della quarta giornata di campionato, la Fiorentina stende la Roma al termine di un match molto equilibrato. Al Franchi finisce 1-0 per la squadra di Paulo Sousa, che passa al 37' della ripresa grazie a un gran destro di Badelj da fuori area: la palla colpisce il palo e si infila alle spalle di Szczesny. I giallorossi sfiorano la rete con Nainggolan (80'), il cui destro finisce sul palo.

INTER - JUVENTUS 2-1

Inter-Juventus 2-1. A San Siro succede quello che alla vigilia nessuno si aspettava. Una grande Inter, una Juve in tono dimesso, sofferente. Juve che pure è andata in vantaggio al 21' st con Lichtsteiner, ma è stata subito raggiunta da uno stupendo gol di Icardi al 23' e sorpassata da Perisic al 33'. Al 44' espulso Banega per doppia ammonizione. La Juve così ha perso il primato in classifica, ora del Napoli.

SASSUOLO - GENOA 2-0

Torna a vincere in campionato il Sassuolo, che batte 2-0 il Genoa al Mapei Stadium. Prestazione determinata degli uomini di Di Francesco. Primo tempo con poche emozioni, poi, nella ripresa succede di tutto. Il Genoa sfiora più volte il gol, ma Politano è in stato di grazia: segna l'1-0 su rigore e serve a Defrel la palla del 2-0. Espulso Miguel Veloso. Il Sassuolo in classifica raggiunge i rossoblù a 6 punti.

CROTONE - PALERMO 1-1

Primo storico punto in Serie A per il Crotone, che pareggia 1-1 con il Palermo. All'Adriatico di Pescara, i calabresi passano in vantaggio al 23' con Trotta, alla prima rete in campionato con la maglia rossoblu. Nella ripresa il Palermo cresce e trova il pari con Nestorovski. L'assedio rosanero non produce frutti. Il Crotone si risveglia nel finale, ma il risultato non cambia.

CAGLIARI - ATALANTA 3-0

Nella 4a giornata di Serie A il Cagliari batte 3-0 l'Atalanta e conquista la prima vittoria in campionato. Al Sant'Elia i sardi partono subito forte e vanno a segno con l'ex Borriello all'8'. I bergamaschi hanno l'occasione per pareggiare al 35', quando Fabbri concede un rigore per un fallo fuoriarea di Pisacane su Gomez, ma Rafael ipnotizza Paloschi. Al'10' della ripresa raddoppia Sau, poi il tris di Borriello su punizione (28').

TORINO - EMPOLI 0-0

Finisce senza reti e con poche emozioni la sfida tra Torino ed Empoli. Gli uomini di Mihajlovic, privi dell'acciaccato Belotti (in panchina) e senza una prima punta di ruolo, sono stati fermati sullo 0-0 in casa dall'Empoli che nella ripresa ha avuto con Gilardino due buone occasioni per il colpaccio esterno. Nei granata in evidenza Boye che nel primo tempo ha impegnato Skorupski ma senza trovare la rete. Le due squadre salgono a quattro punti.

UDINESE-CHIEVO 1-2

L'Udinese accarezza il sogno della terza vittoria consecutiva, ma deve arrendersi 1-2 sotto i colpi del Chievo, che in rimonta espugna la Dacia Arena. Partono meglio gli uomini di Maran, ma al 25' arriva il lampo di Zapata su assist di Halfredsson. Nella ripresa i gialloblù vanno all'assalto e trovano il gol del pari con Castro. Quando l'1-1 sembra il risultato più scontato arriva la doccia fredda del gol di Cacciatore al 95'.



NAPOLI-BOLOGNA 3-1

Continua a correre in campionato il Napoli di Sarri sotto il segno di Milik. Nell'anticipo della quarta giornata, gli azzurri hanno superato 3-1 il Bologna davanti al proprio pubblico. Al vantaggio di Callejon ha risposto Verdi nella ripresa, poi è entrato il centravanti polacco che, subentrato a Gabbiadini, si è preso la scena firmando la doppietta decisiva: pallonetto al 67' e sinistro dal limite al 78'. Nel finale espulso Krafth.



LAZIO-PESCARA 3-0

All'Olimpico è festa Lazio che rinasce battendo 3-0 un buon Pescara nell'anticipo della quarta giornata di campionato. Partita frizzante con diverse occasioni da gol, ma gli abruzzesi sbagliano un calcio di rigore al 35' con Memushaj. Nella ripresa lo show dei biancocelesti che in 9', dal 67' al 76', stendono la formazione di Oddo. Testate di Milinkovic-Savic e Radu prima della rete dell'ex firmata da Ciro Immobile.