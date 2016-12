Serie A: tutte le emozioni della quarta giornata

NAPOLI-LAZIO 5-0

Nel posticipo della quarta giornata di campionato, il Napoli travolge la Lazio 5-0 al termine di un match a senso unico. Al San Paolo, la squadra di Sarri sblocca il match con Higuain (14') e vola sul 2-0 grazie ad Allan (35'). Nella ripresa, i partenopei insistono sull'acceleratore e trovano il 3-0 con Insigne (47'), che fa alzare bandiera bianca ai biancocelesti. Le ultime due reti portano la firma di Higuain (59') e Gabbiadini (79').

CARPI-FIORENTINA 0-1

Babacar regala i tre punti alla Fiorentina, che batte il Carpi in trasferta nel posticipo della quarta giornata di serie A. Viola non belli ma cinici e che sfruttano una zampata dell'attaccante senegalese nell'area piccola al 35' del primo tempo. Il Carpi va vicino al pari più volte ma Tatarusanu ipnotizza Borriello (due volte) e Matos. I viola salgono a 9 punti, dietro Inter e Torino, Carpi fermo ancora a quota 1.



GENOA-JUVE 0-2

Dopo il successo in Champions con il City, la Juve trova la prima vittoria in campionato passando a Marassi con il Genoa per 2-0. Protagonista dell'incontro Pogba che nel primo tempo propizia l'autogol di Lamanna dopo aver colpito la traversa e poi nella ripresa, con i rossoblù in dieci uomini per l'espulsione per doppio giallo di Izzo, realizza il rigore che chiude definitivamente i conti. Tra i bianconeri, però, infortunati Morata e Mandzukic.



ROMA-SASSUOLO 2-2

Solo un gol al volo di Salah salva la Roma dalla sconfitta all'Olimpico con il Sassuolo. Finisce 2-2: emiliani in vantaggio con Defrel, ma Totti (in fuorigioco) pareggia siglando il gol numero 300 in giallorosso. Prima dell'intervallo Politano, cresciuto nel vivaio romanista, pareggia i conti. A inizio ripresa arriva il gol di Salah sugli sviluppi di un corner. Polemica Iturbe: dopo il cambio, prende a calci la panchina.



TORINO-SAMPDORIA 2-0

Vola con Quagliarella il Torino di Ventura che allo stadio Olimpico ha battuto 2-0 la Sampdoria conquistando il secondo posto in classifica a quota dieci punti. Grande prova dei granata nel primo tempo, bravi a capitalizzare il dominio grazie alla doppietta dell'attaccante. Ottime le prove di Bruno Peres e Acquah, mentre la Sampdoria esce solo nella ripresa scontrandosi contro le parate di Padelli su Eder e Correa.



ATALANTA-VERONA 1-1

Nella 4a giornata di Serie A, pareggio 1-1 tra Atalanta e Verona. Gara con poche emozioni fino ai minuti finali. Moralez di testa illude i padroni di casa all'89'. Il Verona, seppure in 10' per il rosso a Jankovic al 79', non molla e al 97' trova l'insperato pareggio con un colpo di testa di Pisano. Per i bergamaschi anche un palo di Moralez. Nota stonata della giornata veronese gli infortuni di Toni (uscito al 25') e Marquez.



BOLOGNA-FROSINONE 1-0

E' il Bologna ad aggiudicarsi i punti salvezza in palio al Dall'Ara. Contro il Frosinone finisce 1-0, a decidere la partita è un diagonale di Mounier al 27' su cross da metà campo di Oikonomou. La squadra di Delio Rossi comanda il gioco nel primo tempo, ma nella ripresa sono i gialloblù a sfiorare più volte la rete: al 78' Ciofani scheggia la traversa, all'87' altro legno di Rosi. Prima vittoria per il Bologna, Frosinone fermo a quota zero.



CHIEVO-INTER 0-1

Non si ferma l'Inter di Mancini. I nerazzurri, senza brillare e soffrendo nel finale, inanellano il quarto successo consecutivo e volano a 12 punti a punteggio pieno. Al Bentegodi piegato un orgoglioso Chievo per 1-0, grazie al primo gol stagionale di Mauro Icardi al 42', ben servito da Kondogbia. I veneti restano momentaneamente al secondo posto a 7 punti, ma fa rumore il vantaggio in classifica dei nerazzurri sulla Juventus.