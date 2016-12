23 ottobre 2016 23:39 Serie A, tutte le emozioni della nona giornata

ROMA-PALERMO 4-1

Tutto facile per la Roma che, nel posticipo della 9a giornata di Serie A, batte 4-1 il Palermo e si riporta al secondo posto insieme al Milan a sole due lunghezze dalla Juve. Gara sbloccata da Salah al 31', poi i giallorossi si scatenano nella ripresa. Paredes fa 2-0 con la complicità di Posavec (51'), Dzeko cala il tris (68') ed El Shaarawy il poker all'82'. Un paio di minuti prima il gol della bandiera rosanero di Quaison.

BOLOGNA-SASSUOLO 1-1

Finisce 1-1 il derby d'Emilia tra Bologna e Sassuolo. Una beffa per la formazione di Donadoni che ha dominato la partita passando in vantaggio già dopo 10' con la punizione capolavoro di Verdi. Tante occasioni per i rossoblù: Torosidis colpisce una clamorosa traversa, mentre Floccari e Dzemaili impegnano Consigli. A quattro minuti dalla fine la sorpresa con il primo gol in neroverde di Matri con un delizioso pallonetto sul filo del fuorigioco.

ATALANTA - INTER 2-1

Atalanta-Inter 2-1. E tre. Terza sconfitta consecutiva dell'Inter, oramai molto vicina alla zona retrocessione per avere altri pensieri. Il 2-1 l'Atalanta se lo è meritato, con un gran primo tempo (gol di Masiello al 10'). Poi a inizio ripresa il bellissimo gol di Eder e nel finale, due occasioni per l'Inter e il rigore (giusto) che Pinilla ha realizzato al 43' st. E adesso Thohir cosa farà con De Boer?

CROTONE - NAPOLI 1-2

Il Napoli torna a vincere. Allo Scida la squadra di Sarri batte 2-1 il Crotone e accorcia a 4 punti lo svantaggio dalla Juve. Al 17' la difesa di Nicola pasticcia e Callejon sblocca la gara, poi alla mezz'ora Gabbiadini si fa espellere per un fallo di reazione su Ferrari e Maksimovic raddoppia sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa poi i calabresi accorciano le distanze con una rete di Rosi al 90', ma è troppo tardi.

CAGLIARI - FIORENTINA 3-5

Otto gol e spettacolo al Sant'Elia dove la Fiorentina batte il Cagliari 5-3. Dopo la rete di Di Gennaro, dopo appena 65”, salgono in cattedra Kalinic e Bernardeschi: tripletta per il croato (20', 40' pt e 8' st), doppietta per l'esterno (26' e 32' pt). Nella ripresa, i rossoblù accorciano le distanze con due gol fotocopia di Capuano e Borriello. La Fiorentina sale a 12 punti, a meno 1 proprio dal Cagliari, che perde l'imbattibilità interna.

EMPOLI - CHIEVO 0-0

Tutto come previsto al Castellani, finisce 0-0 la sfida tra Empoli e Chievo e a vincere è solo la noia. Si conferma in un periodo nero la squadra toscana che porta a 574 minuti il suo digiuno offensivo. Peggior attacco del campionato con due sole reti segnate e tutte al Crotone. Si devono rammaricare i veneti, rinunciatari e vicini al gol con Gamberini. Ma il colpo di testa viene respinto sulla linea da Skorupski.

UDINESE - PESCARA 3-1

Primo successo per l'Udinese di Del Neri. Dopo la bella prestazione di Torino contro la Juventus per i Friulani arrivano anche i tre punti, grazie alla doppietta di Thereau e al gol di Zapata, che vanificano la bella prestazione del Pescara. Per gli abruzzesi inutile il gol di Aquilani. I bianconeri salgono a quota 10 in classifica, staccando proprio il Pescara e allontanandosi dalla zona retrocessione, ora a quattro punti di distanza.

MILAN - JUVENTUS 1-0

Nel secondo anticipo della nona giornata di campionato, il Milan supera la Juventus e si porta a due soli punti dai bianconeri. A San Siro finisce 1-0 per la squadra di Montella, che centra la vittoria grazie a un gran gol di Locatelli, a segno al 65' con un destro che sbatte sotto la traversa prima di infilarsi in rete. I bianconeri si lamentano per un gol regolare annullato a Pjanic al 36' (fuorigioco inesistente di Bonucci).