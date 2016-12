Serie A: tutte le emozioni della nona giornata

CHIEVO-NAPOLI 0-1

Nell'ultimo posticipo della 9a giornata di Serie A, il Napoli vince 1-0 sul campo del Chievo e agguanta al secondo posto il terzetto formato da Fiorentina, Lazio e Inter, appena due punti sotto la Roma capolista. A Verona la gara è decisa da un gol di Higuain al 14' del secondo tempo, bravo a piombare su un cross di Ghoulam e anticipare Cesar. Per il Pipita anche due pali nel primo tempo. I clivensi possono rammaricarsi per un gol divorato da Castro in avvia di partita.



FIORENTINA-ROMA 1-2

Fiorentina-Roma 1-2. E il campionato elegge la sua nuova "regina". La Roma di Garcia, appunto, che sbanca Firenze con Salah e Gervinho, in gol al 6' e al 34' del pt. Una Roma solidissima in difesa e letale in contropiede, ora sola al comando con 20 punti. Per la Fiorentina, terza sconfitta in 7 giorni (Napoli e Poznan le altre due): terribile. Al 42' st, espulso Salah. All 49' st l'inutile gol di Babacar.



LAZIO-TORINO 3-0

Cinque vittorie su cinque partite in casa in campionato per la Lazio, che batte 3-0 il Torino e aggancia Fiorentina e Inter a quota 18 punti. al 40' del primo tempo Lulic sblocca la gara con un destro sporco che beffa Padelli. Nel secondo tempo si scatena Felipe Anderson: al 25', servito da Klose, buca ancora l'estremo portiere granata e nel finale arrotonda il risultato con un tiro secco dal limite dell'area.



JUVENTUS-ATALANTA 2-0

Torna alla vittoria in campionato la Juventus di Massimiliano Allegri che allo Stadium ha superato 2-0 l'Atalanta di Reja. Un gol per tempo per i bianconeri trascinati dalle giocate di Pogba e Dybala. Vantaggio dell'argentino al 28' con un siluro dal limite dell'area che beffa Sportiello. La ripresa inizia con il tap-in vincente di Mandzukic (49'), ma poi si scatena il portiere bergamasco che si supera su Dybala e para un rigore a Pogba.



MILAN-SASSUOLO 2-1

Bacca e Luiz Adriano svegliano il Milan di Sinisa Mihajlovic. Davanti a Silvio Berlusconi i rossoneri vincono 2-1 contro un ottimo Sassuolo, che anche in inferiorità numerica per un'ora mostra tutte le sue qualità. Vantaggio di Bacca su rigore (nell'occasione del fallo, espulso Consigli), ma nella ripresa Berardi pareggia su punizione. Nel finale assalto rossonero e Luiz Adriano raddoppia all'86' con un colpo di testa.



UDINESE-FROSINONE 1-0

Prima vittoria dei friulani nel nuovo stadio “Friuli”. Turnover massiccio del Frosinone: i bianconeri passano al 20' del primo tempo grazie a una punizione di Lodi: Thereau manca la deviazione di testa sorprendendo Leali, il pallone passa sotto le braccia del portiere per il gol dell'1-0. I friulani, padroni del gioco per gran parte della gara, rischiano nella ripresa sulle conclusioni di Sammarco e Dionisi: miracoloso Karnezis in entrambe le occasioni.