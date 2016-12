26 ottobre 2016 23:08 Serie A, tutte le emozioni della decima giornata

PALERMO-UDINESE 1-3

La cura Delneri comincia a dare i propri frutti. Dopo la vittoria col Pescara l’Udinese batte 3-1 il Palermo nel posticipo della decima giornata. Al Barbera nella prima frazione Thereau (36') replica al vantaggio iniziale di Nestorovski, poi nel secondo tempo è Fofana a spaccare la partita con due reti al 74' e 79'. Tre punti d'oro per i bianconeri, per la squadra di De Zerbi si tratta della quinta sconfitta di fila in casa.

JUVENTUS - SAMPDORIA 4-0

Pronto riscatto della Juve dopo il passo falso col Milan. Allo Stadium la squadra di Allegri batte 4-1 la Sampdoria e resta a +2 dalla Roma. Partita subito in discesa per i bianconeri, che sbloccano al gara al 4' con un colpo di testa di Mandzukic e poi raddoppiano con un'altra zuccata di Chiellini su calcio d'angolo. Nella ripresa Schick accorcia al 57', ma Pjanic ristabilisce subito le distanze al 65' e Chiellini firma la doppietta personale all'87'.

NAPOLI - EMPOLI 2-0

Un grande Skorupski non riesce a fermare il Napoli che torna al successo al San Paolo imponendosi per 2-0 sull'Empoli. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate grazie agli interventi strepitosi del portiere dei toscani su Mertens e Callejon, è proprio il belga a portare in vantaggio gli azzurri a inizio ripresa sfruttando nel migliore dei modi l'assist dello spagnolo. Di Chiriches, che al 70esimo rischia l'autogol, il definitivo 2-0.

SASSUOLO - ROMA 1-3

Si conferma in un momento di grazia la Roma che trascinata nel secondo tempo da Dzeko conquista sul campo del Sassuolo una vittoria decisiva e resta a due punti dalla Juve capolista. Finisce 3 a 1 con la rimonta che si perfeziona nel secondo tempo. Il vantaggio degli emiliani con Cannavaro. Poi nella ripresa la doppietta di Dzeko capocannoniere solitario con 10 reti a completare il tris Nainggolan. A rovinare la festa nel finale l'infortunio di Florenzi.

INTER - TORINO 2-1

Inter-Torino 2-1: Mauro Icardi salva Frank De Boer. Con uan doppietta che si sublima, al 43' st, in una girata di destro meravigliosa che porta al successo liberando il mondo interista dall'angoscia e la panchina dell'olandese, crediamo, dal pericolo imminente. L'Inter era passata in vantaggio nel pt con lo stesso Maurito subendo il gol del pari di Belotti dopo un incredibile pasticcio di Murillo e Ansaldi.

LAZIO - CAGLIARI 4-1

Vittoria convincente per la Lazio, che travolge il Cagliari e sale a 18 punti, a -1 dal Milan. All'Olimpico finisce 4-1 per la squadra di Inzaghi, che sblocca la sfida con Keita (6') e vola sul 3-0 grazie alla doppietta di Immobile (al 23' su rigore e al 28'). Nella ripresa, dopo il rigore fallito da Borriello (61'), i biancocelesti calano il poker con Felipe Anderson (79'). Un'autorete di Wallace regala ai sardi il gol della bandiera (87').

FIORENTINA - CROTONE 1-1

Sfuma nel finale la prima storica vittoria del Crotone in Serie A. Nel diluvio del Franchi, la Fiorentina di Sousa ha agguantato l'1-1 solo all'85' con un tap-in vincente di Astori sugli sviluppi di un corner, in una partita interrotta per più di quarantacinque minuti per impraticabilità del campo. Al rientro dall'interruzione Falcinelli (22') ha sbloccato il match approfittando della papera di Tatarusanu. Pericolo scampato per i viola.

PESCARA - ATALANTA 0-1

L'Atalanta non si ferma e ora può sognare in grande. Dopo aver battuto Napoli e Inter, la squadra di Gasperini espugna anche l'Adriatico di e vola in zona Europa League, scavalcando in classifica Torino, Genoa e Chievo. A decidere la gara una zuccata di Caldara, al primo gol in Serie A. Il Pescara resta quartultimo a un punto dalla zona retrocessione: il 3 a 0 a tavolino contro il Sassuolo rimane l'unico successo stagionale per i ragazzi di Oddo.

CHIEVO - BOLOGNA 1-1

Il Bologna chiama, il Chievo risponde. La sfida del Bentegodi, valida per la decima giornata di Serie A, si chiude 1-1, facendo più felici gli ospiti che i padroni di casa: i clivensi, infatti, sono padroni del campo nel primo tempo, ma sbagliano troppo con Meggiorini e Inglese: al 52' Pulgar porta a sorpresa in vantaggio gli emiliani, ma al 70' Mbaye devia nella sua porta un cross di Hetemaj e firma il definitivo pareggio.