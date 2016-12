Serie A: tutte le emozioni della 38.ma giornata

NAPOLI-LAZIO 2-4

Lazio ai preliminari di Champions. Napoli in Europa League. Ecco il verdetto della sfida del San Paolo finita 4-2 per biancocelesti. Partita in cui è successo di tutto: Lazio avanti di due gol a fine primo tempo (Parolo e Candreva) e rimontata dalla doppietta di Higuain nella ripresa dopo essere rimasta in dieci per il rosso a Parolo. Poi l'espulsione di Ghoulam, per la parità numerica, il rigore sbagliato da Higuain e i gol di Onazi e Klose.



ROMA-PALERMO 1-2

Colpaccio del Palermo in casa della Roma nell'ultima di Serie A. All'Olimpico le due squadre con obiettivi già raggiunti hanno concluso sull'1-2 disputando la classica partita di fine stagione a ritmi blandi. Rosanero di Iachini in vantaggio al 35' con il rigore conquistato da Chochev e realizzato da Vazquez per il decimo gol stagionale. All'85' il pareggio firmato Totti per il gol numero 299 con la maglia della Roma, poi la firma di Belotti.



INTER-EMPOLI 4-3

L'Inter chiude il campionato con un 4-3 pirotecnico contro l'Empoli. A San Siro, la squadra di Mancini va in vantaggio con Palacio (49') e trova il bis con Icardi (53'), ma i toscani nel giro di tre minuti si portano sul 2-2 con Mchedlidze (59') e Pucciarelli (62'). I nerazzurri tornano di nuovo avanti con Brozovic (70') e poi infilano il 4-2 con Icardi, che aggancia Toni in testa alla classifica marcatori. Nel finale il 4-3 di Mchedlidze.



SAMPDORIA-PARMA 2-2

Sinisa Mihajlovic dice addio alla Sampdoria con un pareggio che può valere l'Europa League. In attesa del ricorso dei cugini del Genoa per la licenza Uefa, i blucerchiati pareggiano 2-2 nell'ultimo turno di campionato contro il già retrocesso Parma e centrano la settima posizione a quota 56 punti: a Marassi doppio vantaggio dei padroni di casa con Romagnoli e De Silvestri, ripresi prima da Palladino e nel finale da Varela.



FIORENTINA-CHIEVO 3-0

E' un finale di campionato da sogno per la Fiorentina. La squadra di Montella batte il Chievo 3-0 e chiude la stagione sola al quarto posto in classifica, sorpassando il Napoli all'ultima giornata di Serie A. I viola si qualificano così direttamente alla fase a gironi dell'Europa League. Il tecnico dei toscani, alla 200esima vittoria da allenatore, si gode il quinto successo consecutivo grazie alle reti di Ilicic, Bernardeschi e Badelj.



TORINO-CESENA 5-0

Il Torino chiude con un perentorio 5-0 davanti al proprio pubblico. I granata servono la manita a un Cesena retrocesso e senza motivazioni. Apre le danze Martinez al 10' con un colpo di testa, al 16' Maxi Lopez realizza il tap-in vincente dopo la traversa dello stesso Martinez. Al 32' è Benassi con un gran tiro da fuori area a firmare il tris, il poker arriva con Moretti di testa, completa la cinquina la doppietta personale di Maxi Lopez.



SASSUOLO-GENOA 3-1

Di Francesco chiude con la quarta vittoria consecutiva: al Mapei Stadium il Sassuolo supera 3-1 un Genoa già in formato vacanza. I neroverdi si congedano dai propri tifosi salendo a quota 49 punti in classifica, mentre gli uomini di Gasperini aspettano la sentenza della Uefa. Apre le marcature Berardi (15° centro) poi Zaza sigla una doppietta (11 reti per lui): Pavoletti firma il più classico dei gol dell'ex.



CAGLIARI-UDINESE 4-3

Il Cagliari saluta la Serie A con una rocambolesca vittoria d'orgoglio al Sant'Elia. La squadra di Festa batte 4-3 l'Udinese e chiude il campionato con un sorriso bissando il successo ottenuto domenica scorsa a Cesena. Per i rossoblù vanno a segno Sau, Joao Pedro e Mpoku. Ai friulani di Stramaccioni, che incassano la quarta sconfitta consecutiva, non bastano i gol di Aguirre, Bruno Fernandes (per lui anche un'autorete) e Thereau.