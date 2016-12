Serie A: tutte le emozioni della 34.ma giornata

CAGLIARI-PARMA 4-0

Il Cagliari resta aggrappato alla Serie A. Contro il Parma (ormai retrocesso) arriva la seconda vittoria della gestione Festa-Suazo nel monday night della 34esima giornata. I rossoblù stendono 4-0 gli emiliani e salgono a 26 punti, -6 dall'Atalanta attualmente salva quando mancano quattro gare al termine del campionato. I gol portano la firma di Ekdal, Farias, M'Poku nel primo tempo e di Cop nella ripresa.



NAPOLI-MILAN 3-0

Vittoria importante per il Napoli di Benitez nel posticipo della 34.ma giornata di Serie A. Gli azzurri hanno battuto 3-0 il Milan al San Paolo peggiorando la crisi dei rossoneri, rimasti subito in dieci per l'espulsione di De Sciglio dopo 43 secondi. Diego Lopez para il rigore a Higuain al 3' con la difesa del Milan che resiste fino al 70' quando Hamsik trova il vantaggio. Poi il crollo con i gol di Higuain e Gabbiadini in cinque minuti.

ATALANTA-LAZIO 1-1

Frenata Champions per la Lazio a Bergamo. La squadra di Pioli pareggia 1-1 con l'Atalanta e si fa scalvacare dalla Roma in classifica. Nel primo tempo gli uomini di Reja rischiano su un sinistro di Keita che centra il palo, ma poi nella ripresa sbloccano il match con un colpo di testa di Biava al 49'. Di Parolo, in rovesciata su calcio d'angolo, poi il gol del pari biancoceleste al 77'. Roma a +1 dalla Lazio.

INTER-CHIEVO 0-0

Nella 34a giornata di Serie A, l'Inter va in bianco a San Siro contro il Chievo (0-0), guadagna un punto su Genoa e Sampdoria, ma spreca una ghiotta occasione per salire sul treno Europa League. Il primo tempo è di marca nerazzurra, ma il colpo di testa di Vidic è fermato dal palo. Nella ripresa è il Chievo ad andare più vicino alla vittoria: Handanovic salva su Izco, Meggiorini e Paloschi ed è salvato dalla traversa sul tiro di Biraghi.

VERONA-UDINESE 0-1

Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Udinese batte in trasferta il Verona: al Bentegodi finisce 1-0. A decidere il match valido per la 34esima giornata è ancora una volta Di Natale, con un gol di tacco a pochi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa. I padroni di casa chiudono in 9 uomini per le espulsioni di Sala (dubbia) e di Marquez. In classifica i friulani salgono a quota 41 scavalcando proprio il Verona, fermo a quota 40.

FIORENTINA-CESENA 3-1

Dopo 4 sconfitte consecutive la Fiorentina torna alla vittoria. Nella 34esima giornata di Serie A la squadra di Montella sconfigge 3-1 il Cesena al Franchi e scavalca in un solo colpo Sampdoria e Genoa portandosi al quinto posto in piena zona Europa League. Protagonista nel primo tempo è Ilicic con una doppietta (il primo su rigore) mentre Gilardino chiude i conti nella ripresa. Inutile il gol ospite di Rodriguez: Cesena a un passo dalla B.

ROMA-GENOA 2-0

La Roma batte 2-0 il Genoa all'Olimpico e sale al secondo posto scavalcando momentaneamente la Lazio, impegnata a Bergamo. Bravo Perin su De Rossi e poi su tiro di Nainggolan deviato; al 35' arriva il vantaggio giallorosso firmato Doumbia, alla seconda rete di fila. Nella ripresa Iago impegna De Sanctis e Torosidis viene ammonito per simulazione in area. Ma il fallo c'è. Finale in apnea per la Roma, che poi chiude i conti con Florenzi.