Serie A: tutte le emozioni della 33.ma giornata

EMPOLI-NAPOLI 4-2

Nel posticipo della 33a giornata di A il Napoli viene travolto 4-2 dall'Empoli, non tiene il passo di Lazio e Roma e con ogni probabilità deve dire addio al sogno di qualificarsi per la prossima Champions League. La gara si decide nel primo tempo: Maccarone la sblocca dopo 8', poi Britos fa autogol (43') e Saponara chiude il tempo con una semi-rovesciata. Nella ripresa altre due autoreti, di Laurini (19') e Albiol (37'), e il gol di Hamsik (46').

JUVENTUS-FIORENTINA 3-2

Niente festa scudetto per la Juve. Allo Stadium la squadra di Allegri batte 3-2 la Fiorentina, ma resta a 14 punti dalla Lazio a cinque turni dalla fine del campionato. Rodriguez porta in vantaggio la Viola al 33' su rigore, ma poi i bianconeri ribaltano tutto con Llorente al 36' e Tevez al 46'. Nella ripresa Rodriguez fallisce un altro penalty al 67', poi l'Apache segna ancora al 70'. Di Ilicic, su punizione, la rete del 3-2 al 90'.



LAZIO-PARMA 4-0

Pochi problemi per la Lazio, che travolge il Parma e si conferma al secondo posto con un punto in più della Roma. All'Olimpico finisce 4-0 per i biancocelesti, che chiudono la gara già nel primo tempo: Parolo sblocca il match al 10' con un destro dalla distanza, Klose trova il bis al 13' e Candreva infila il 3-0 al minuto 16. Nella ripresa c'è gloria anche per Keita, a segno all'81'. Gli emiliani retrocedono matematicamente.



SASSUOLO-ROMA 0-3

La Roma cancella la delusione di San Siro e risponde alla Lazio nella corsa al secondo posto. Lo fa con un netto successo per 3-0 sul campo del Sassuolo. Merito della prima rete in giallorosso di Doumbia, a segno di testa al 6', e di una prodezza di Florenzi al 28', che di fatto chiudono il match già nel primo tempo. Nella ripresa entra Zaza e gli emiliani provano a rialzare la testa, ma al 29' Pjanic chiude definitivamente i conti.



SAMPDORIA-VERONA 1-1 La Sampdoria non sa più vincere. Nella 33esima giornata di Serie A i blucerchiati pareggiano 1-1 in casa contro il Verona: alla rete di De Silvestri risponde il solito Toni arrivato al 18esimo gol in questo campionato. I blucerchiati mantengono il quinto posto in classifica con 51 punti, a +1 sui cugini del Genoa mentre il Verona sale a 40 ed è matematicamente salvo. Sampdoria in 10 nella ripresa per il rosso ad Acquah.



MILAN-GENOA 1-3

Non si ferma il crollo verticale del Milan che perde in casa 1-3 contro il Genoa in un San Siro ostile per la forte contestazione dei tifosi. La reazione auspicata da Inzaghi non c'è stata con gli ospiti avanti al 37' con Bertolacci dopo un primo tempo dominato. Nella ripresa Niang devia in rete una conclusione di Tino Costa, mentre Mexes infila un siluro da fuori area. Espulso Menez al 72', Iago cala il tris nel recupero su rigore.