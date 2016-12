Serie A: tutte le emozioni della 32.ma giornata

23:54 - NAPOLI-SAMPDORIA 4-2

Missione compiuta per il Napoli. Al San Paolo la squadra di Benitez batte 4-1 la Sampdoria e si porta a ridosso della zona Champions League (-2 dalla Roma e -3 dalla Lazio). Prova di forza per gli azzurri, che dopo il vantaggio blucerchiato (autogol di Albiol al 12'), ribaltano il match in quattro minuti con Gabbiadini (papera di Viviano al 31') e Higuain. Nella ripresa poi Insigne firma il tris al 47' con uno splendido destro a giro e Higuain cala il poker su rigore all'80'. Di MuriEl, all'89, la rete del 4-2 finale.



FIORENTINA-CAGLIARI 1-3

Incredibile al Franchi, il Cagliari ha battuto 3-1 la Fiorentina. I sardi del nuovo allenatore Festa, sostituo del dimissionario Zeman, hanno giocato una grande prestazione e grazie alla doppietta di Cop (7' e 14' st) e al gol di Farias in pieno recupero. Crisi per i viola che sono alla terza sconfitta consecutiva in campionato: non è bastato il gol di Gilardino (30' st), alla prima marcatura in stagione.



TORINO-JUVENTUS 2-1

Torino-Juventus 2-1. Successo granata in rimonta: gol di Pirlo al 35', pareggio di Darmian al 44' del primo tempo, poi il gol-partita di Quagliarella al 12' st. Partita bella, ricca di emozioni: per la Juve ci sono anche 2 pali, Pirlo sull'1-1 e Matri a metà ripresa. Per la squadra di Ventura 3 punti meravigliosi. Per la Juve la terza sconfitta in campionato: la festa-scudetto è rinviata di tre giorni. Forse.



LAZIO-CHIEVO 1-1

Senza De Vrij, Parolo, Biglia e Mauri e alle prese con un Bizzarri quasi insuperabile, la Lazio non riesce a sfruttare a pieno la sconfitta della Roma nell'anticipo con l'Inter e si fa fermare sull'1-1 dal Chievo. Partita incredibile, dominata dai biancocelesti che trovano il vantaggio con Klose al 46', ma si fanno riprendere da Paloschi alla mezz'ora della ripresa. In mezzo una quantità impressionante di occasioni da gol fallite dalla Lazio.



PARMA-PALERMO 1-0

Nella 32a giornata di Serie A, il Parma batte 1-0 al Tardini il Palermo e rimanda l'appuntamento ormai inevitabile con la retrocessione in Serie B. Partono forte i padroni di casa che colpiscono una traversa con Coda (21') e sbloccano la gara grazie a un rigore di Nocerino un minuto dopo. I rosanero si svegliano nel finale e sfiorano il pari con Laazar e Chochev. Nella ripresa occasioni per Ghezzal, Belotti, Jorquera e Belfodil.



GENOA-CESENA 3-1

Un buon Genoa supera il Cesena e continua ad alimentare i propri sogni d'Europa. A Marassi finisce 3-1 per la squadra di Gasperini, che chiude il primo tempo sul 2-0 grazie a Bertolacci (38') e Perotti (48'), a segno su rigore. Nella ripresa, i rossoblù calano il tris con Pavoletti (53'), che di fatto chiude la gara. E' inutile, infatti, la rete di Carbonero al 69'. Nel finale i romagnoli rimangono in 10 per l'espulsione di Zé Eduardo (92').



VERONA-SASSUOLO 3-2

Uno straordinario Toni trascina il Verona al successo contro il Sassuolo. L’Hellas, in dieci dal 17’ per l’espulsione di Rafael, batte 3-2 il Sassuolo al Bentegodi e centra la seconda vittoria di fila. Juanito Gomez sblocca il risultato al 30’, ma cinque minuti dopo un’autorete di Moras riporta il match in equilibrio. Nella ripresa è show di Toni che firma una doppietta (63’ e 71’). Ai neroverdi non basta il gol di Floro Flores all’89’.

ATALANTA-EMPOLI 2-2

Denis salva l'Atalanta. Il Tanque firma al 92' il gol che regala il 2-2 in casa contro l'Empoli. Toscani avanti al 41' con Saponara; il pareggio arriva 2' dopo con Gomez. Poi Sportiello respinge su Maccarone e Pucciarelli spreca clamorosamente il 2-1. Che arriva al 15' della ripresa grazie a Maccarone. Poi lo stesso Big Mac sfiora il tris: ancora Sportiello devia sul palo. Forcing finale dei bergamaschi: e nel recupero la rete scaccia incubi.



INTER-ROMA 2-1

Si è rivisto qualche scorcio di grande Inter nel secondo anticipo della 32.ma giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri hanno battuto 2-1 la Roma grazie a un gol di Icardi all'88' dopo un match giocato ad alto ritmo. In precedenza reti di Hernanes (15') e Nainggolan (62'), con un palo colpito da Ibarbo al 19'. Per l'Inter si riaccende una speranza europea, mentre la Roma dovrà guardarsi dal Napoli per il terzo posto.



UDINESE-MILAN 2-1

Dopo sei partite l'Udinese torna a vincere: Milan battuto 2-1. In Friuli partita letteralmente dominata dall'inizio alla fine dagli uomini di Stramaccioni. I gol bianconeri tutti nella ripresa con Pinzi, su azione di calcio d'angolo, al 58' e Badu al 74'. Per i rossoneri un'altra prestazione negativa dopo il derby della settimana scorsa: nessuna idea di gioco. Per Pazzini il gol della bandiera all'87'. Capolinea per Inzaghi.