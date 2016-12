Serie A, tutte le emozioni della 31esima giornata

BOLOGNA-VERONA 0-1

Vittoria in trasferta e discorso salvezza parzialmente riaperto per il Verona di Delneri che, senza Toni non convocato per scelta tecnica, ha raccolto il primo successo lontano dal Bentegodi battendo 1-0 il Bologna di Donadoni. Decisiva la rete del debuttante Samir, preferito al veterano Moras, bravo a infilare in porta di testa al 42' sugli sviluppi di un corner. La reazione rossoblù non porta al pari. Verona lontano 6 punti dalla salvezza.

INTER-TORINO 1-2

Nel posticipo della 31.ma giornata, l'Inter perde in casa col Torino e perde contatto dalla Roma, ora terza a +8 sui nerazzurri. A San Siro finisce 2-1 per i granata, che subiscono il rigore di Icardi (17') ma rimontano nella ripresa: Molinaro pareggia al 55' prima del rigore di Belotti, a segno al 73' dopo il fallo di Nagatomo (espulso nell'occasione). La squadra di Mancini, che deve fare i conti con l'espulsione di Miranda (57'), finisce in nove.



LAZIO-ROMA 1-4

Lazio-Roma 1-4. La Roma stravince un derby ricco di gol (5) e di pali-traverse (4). Le reti di El Shaarawy al 15', poi le emozioni della ripresa con il gol di Dzeko, quello laziale di Parolo e nel finale le reti di Florenzi e Perotti. La Roma vola così a 4 punti dal Napoli, correndo anche per il secondo posto. La Lazio peggiora il suo stato di crisi e la panchina di Pioli è in discussione.



FIORENTINA-SAMPDORIA 1-1

La Fiorentina perde ancora terreno nella corsa Champions. Al Franchi la squadra di Sousa non va oltre l'1-1 con la Samp e infila il terzo pareggio consecutivo. Ilicic apre la marcature al 24' dopo un bel triangolo con Borja Valero, poi Alvarez pareggia i conti al 39' con un sinistro velenoso dalla distanza. Grazie al punto conquistato con la Viola, Montella muove la classifica e si allontana un po' dalla zona calda. Espulso Correa.



ATALANTA-MILAN 2-1

Notte fonda per il Milan. A Bergamo l'Atalanta vince 2-1 con merito, grazie ai gol di Pinilla e Gomez. Vantaggio iniziale per i rossoneri con il rigore trasformato al 3' da Luiz Adriano. La rimonta nerazzurra porta le firme di Pinilla (rovesciata al 44') e di Gomez, che timbra il gol vittoria al 62'. L'Atalanta si porta al riparo dalla zona retrocessione mentre i rossoneri ora vedono il sesto posto minacciato dal Sassuolo, staccato solo di un punto.



GENOA-FROSINONE 4-0

La grande tripletta di Suso regala tre punti fondamentali al Genoa che batte 4-0 il Frosinone e si porta a nove punti dalla zona retrocessione. Lo spagnolo autentico mattatore del match con tre gol, uno più bello dell'altro: il vantaggio arriva al 43' con una botta da fuori area, il raddoppio al 15' della ripresa con un gran tiro a giro, il tris alla mezz'ora su azione personale. In mezzo la rete di Rigoni, al 27'.



CHIEVO-PALERMO 3-1

Il Chievo batte 3-1 il Palermo e consolida la sua posizione di sicurezza in classifica. Incubo rosanero, che restano al terzultimo posto. La gara si sblocca al 6' con Cacciatore, Gilardino firma il pari al 27' poi nella ripresa i padroni di casa prendono il largo prima con la rete di Rigoni al 7' e poi al 29' con Birsa, che firma il tris direttamente su punizione. Nel finale occasionissima per gli ospiti con Andelkovic che calcia fuori.



UDINESE-NAPOLI 3-1

Crolla il Napoli di Sarri nell'anticipo all'ora di pranzo della trentunesima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena, gli azzurri sono stati sconfitti 3-1 dall'Udinese vedendo allontanarsi la vetta della Juventus, ora distante sei punti. Protagonista di giornata Bruno Fernandes autore di una doppietta (e di un rigore sbagliato). Higuain trova il gol numero 30, ma nella ripresa viene espulso. Di Thereau il tris che vale ossigeno salvezza.