Serie A, tutte le emozioni della 28esima giornata

INTER-PALERMO 3-1

Torna a vincere in campionato l'Inter di Mancini restando in corsa per il terzo posto a -5 dalla Roma. A San Siro, i nerazzurri hanno superato 3-1 il Palermo di Iachini lasciando i rosanero a un solo punto dalla zona retrocessione. Vantaggio all'11' con un diagonale millimetrico di Ljajic, raddoppiato al 23' da una spaccata di Icardi. Vazquez al 45' riapre i giochi, ma nella ripresa con il Palermo sbilanciato è arrivato il tris di Perisic (54').



ATALANTA-JUVENTUS 0-2

La Juve risponde al Napoli e torna a +3 sugli azzurri in classifica grazie al successo per 2-0 contro l'Atalanta. A Bergamo è una zampata di Barzagli al 24' del primo tempo a incanalare il match. Una partita sempre in controllo dei bianconeri, con i padroni di casa che solo nella ripresa provano a farsi avanti, anche se Buffon non corre grossi rischi. Nel finale, poi, arriva la rete del neo entrato Lemina a chiudere i conti al 41'.

SASSUOLO-MILAN 2-0

Il Mapei Stadium si conferma tabù per il Milan, che perde 2-0 contro il Sassuolo e dice addio alle residue speranze di terzo posto. Rossoneri padroni del campo nei primi 25', con occasioni a ripetizione per Honda, Antonelli e Kucka. Al 27' sono però i neroverdi a passare con Duncan. Il Milan sparisce dal campo e al 72' Sansone raddoppia. Mihajlovic protesta per un fallo di Biondini su Bertolacci e viene espulso. La Roma, terza, è a 9 punti.



GENOA-EMPOLI 1-0

Respira il Genoa, che vince 1-0 contro l'Empoli grazie alla rete al terzo minuto della ripresa di Rigoni e rimane a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione. Partita arrembante dei rossoblù anche se la svolta decisiva è arrivata con l'ingresso nel secondo di tempo di Cerci, che ha dato più spessore all'attacco. Male l'Empoli, al quarto ko consecutivo e in partita solo nel finale con l'ingresso di Saponara.



FROSINONE-UDINESE 2-0

Il Frosinone supera l'Udinese e si rilancia nella corsa verso la salvezza. Al Matusa finisce 2-0 per la squadra di Stellone, che con un gol per tempo regola senza troppa difficoltà i friulani. Daniel Ciofani, con un destro dal limite dell'area, sblocca la partita al 12' mentre nella ripresa arriva il bis firmato Blanchard (60'), bravo a infilare Karnezis con un colpo di testa terminato all'angolino.