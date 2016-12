Serie A: tutte le emozioni della 28a giornata

23:48 - CESENA-ROMA 0-1

Dopo un mese e 14 giorni la Roma torna a vincere in campionato. Tre punti d'oro per la formazione di Garcia che batte 1-0 il Cesena: in Emilia-Romagna decide il gol di De Rossi sul finire di primo tempo (41') con un buon inserimento in area. Per i giallorossi la crisi, però, non è ancora alle spalle per quanto visto in campo. La classifica sorride grazie ai pareggi di Napoli e Fiorentina: qualificazione Champions più vicina.



LAZIO-VERONA 2-0

Una grande Lazio supera senza difficoltà il Verona e centra la sesta vittoria consecutiva in campionato. All'Olimpico, la squadra di Pioli vince 2-0 grazie ai gol di Felipe Anderson e Candreva, entrambi a segno nel primo tempo: il brasiliano sblocca con un colpo di testa al 5', l'azzurro raddoppia con un calcio di punizione al 47'. I biancocelesti sono terzi in classifica a +4 sulla Sampdoria e a +5 sul Napoli.



SAMPDORIA-INTER 1-0

Sampdoria-Inter 1-0. Decide una fantastica punizione di Eder, al 20' st, che festeggia così la maglia azzurra. La squadra di Mihajlovic, stupenda, quarta vittoria consecutiva, sale al quarto posto. L'Inter, in questo terribile marzo, crolla al nono posto, dopo aver sprecato di tutto, a Marassi: palo di Icardi e troppe occasioni gettate via. Ora è dietro il Milan di Pippo Inzaghi. L'Europa League è compromessa.



NAPOLI-ATALANTA 1-1

Ancora una volta ci pensa Zapata: un gol del colombiano arrivato all'89esimo ha permesso al Napoli di pareggiare 1-1 con l'Atalanta, evitando una sconfitta casalinga pesantissima. Dopo un primo tempo con una sola occasione per gli azzurri vanificata dal salvataggio di Denis su Britos, l'Atalanta - in inferiorità numerica per l'espulsione di Gomez - passa con Pinilla al 72esimo (gol viziato da fallo su Henrique). Poi la testa di Zapata per il pari.



UDINESE-FIORENTINA 2-2

Al Friuli Udinese e Fiorentina si dividono la posta: finisce 2-2 dopo una gara divertente soprattutto nel 2° tempo. Nel primo sono i padroni di casa a sbloccare con Wague sugli sviluppi di un angolo (15'). La Viola si sveglia nella ripresa, grazie a una doppietta di Gomez (5' e 8'). L'Udinese, però, non ci sta e trova il pareggio con Kone (17'). Poi occasioni da una parte e dall'altra. La zona Champions per la Fiorentina è lontana 6 punti.



PARMA-TORINO 0-2

In campo per la prima volta dopo la sentenza di fallimento, il Parma perde 2-0 contro il Torino al Tardini incassando la sconfitta numero 20 di una stagione da incubo. I granata sbloccano il risultato al 19’ con un’azione personale di Maxi Lopez e trovano il raddoppio al 79’ con un colpo di testa di Basha su assist di Molinaro. Il Parma, che ha colpito un palo con Belfodil, ha giocato in dieci dal 35’ per l’espulsione per proteste di Lucarelli.



JUVENTUS-GENOA 1-0

E' una Juventus pigliatutto che non accenna a rallentare la propria corsa. Nella sfida della ventottesima giornata di Serie A contro il Genoa, i bianconeri si impongono di misura 1-0 grazie a un siluro sotto la traversa di Tevez al 25'. Juve sfortunata prima dell'intervallo per la traversa colpita da Chiellini, mentre nella ripresa l'Apache si fa ipnotizzare dal dischetto da Lamanna entrato al posto dell'infortunato Perin.



EMPOLI-SASSUOLO 3-1

Vola l'Empoli. Al Castellani la squadra di Sarri batte 3-1 il Sassuolo, infila l'ottavo risultato utile consecutivo e si allontana dalla zona calda della classifica. Nel primo tempo Consigli tiene a galla i neroverdi, poi gli uomini di Di Francesco crollano nella ripresa. Saponara sblocca il match al 46', poi Rugani regala agli ospiti il gol del pari al 49'. Mcedlidze al 59' e ancora Saponara al 60' poi chiudono il match.

MILAN-CAGLIARI 3-1

Torna a vincere in campionato il Milan di Pippo Inzaghi e lo fa in un San Siro semideserto per la contestazione della Curva Sud. Nell'anticipo della ventottesima giornata di Serie A, i rossoneri hanno battuto 3-1 il Cagliari di Zeman. Vantaggio di Menez al 21' pareggiato da Farias a inizio ripresa. Al 49' Mexes trova un bel gol al volo e al 78' ancora Menez su rigore infila la porta di Brkic. Nell'occasione proteste per il fallo, era fuori area.



CHIEVO-PALERMO 1-0

Momento magico per il Chievo. Dopo il colpo col Genoa, la squadra di Maran batte 1-0 il Palermo al Bentegodi, conquistando tre punti preziosi per la salvezza. Nel primo tempo miracolo di Bizzarri su Dybala, poi Paloschi sblocca il match al 35' su assist di tacco di Meggiorini. Nella ripresa Sorrentino salva su Zukanovic, poi Paloschi sbaglia il colpo del ko dal dischetto al 61'. Nel finale traversa di Vazquez e rosso per Andelkovic.