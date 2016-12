Serie A, tutte le emozioni della 27esima giornata

LAZIO-SASSUOLO 0-2

Il Sassuolo vince all'Olimpico con le reti di Berardi e Defrel, si conferma al settimo posto e tiene lontana in classifica la Lazio. Bella prova degli uomini di Di Francesco, in gol al 41' del primo tempo con il rigore di Berardi, al 22' della ripresa il sinistro di Defrel chiude la partita. Biancocelesti fermati dalle parate di Consigli ma sottotono per tutto l'arco della partita: l'Europa è sempre più lontana.

JUVENTUS-INTER 2-0

La Juve torna a vincere. E lo fa nel derby d'Italia. Allo Stadium la squadra di Allegri batte 2-0 l'Inter, tiene a distanza il Napoli e complica la rincorsa di Mancini alla zona Champions. Primo tempo equilibrato, rotto solo da una traversa di Hernanes. Bonucci sblocca la gara al 47' con un bel destro al volo dopo un errore di D'Ambrosio, poi Morata si procura un rigore e raddoppia dal dischetto all'83'.



SAMPDORIA-FROSINONE 2-0

Sampdoria-Frosinone 2-0. La Samp scaccia l'incubo della crisi e ritrova il successo dopo due mesi. Doppietta al Frosinone, coi gol di Fernando al 44' e il raddoppio di Quagliarella a metà della ripresa. Vittoria meritata, la Samp ha attaccato per tutti i 90 minuti. Splendide le azioni delle due reti doriane. Successo che consente alla Samp e a Montella di respirare, ferma restando la zona-pericolo.



UDINESE-VERONA 2-0

Va all'Udinese la sfida salvezza contro il Verona. La squadra di Colantuono vince 2-0, in casa, grazie ai gol di Badu e Thereau e sale a 30 punti in classifica. Il centrocampista sblocca il risultato nel primo tempo con un colpo di testa, in posizione irregolare, su assist di Di Natale. Thereau raddoppia nella ripresa ribadendo in rete una respinta di Gollini. Ora per Gigi Delneri la salvezza è davvero difficile da raggiungere.



CHIEVO-GENOA 1-0

Torna alla vittoria in campionato dopo due giornate il Chievo di Maran e lo fa battendo 1-0 il Genoa in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. Dopo un primo tempo avaro di occasioni da gol col solo diagonale di Birsa a impensierire Perin, nella ripresa la sfida cambia subito. Merito di Castro che al 51' infila Perin di testa dando coraggio ai clivensi. Rigoni, Mpoku e Birsa sfiorano il raddoppio, ma si scontrano sul portiere rossoblù.



CARPI-ATALANTA 1-1

Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Carpi e Atalanta, valevole per la 27a giornata di Serie A. Al Braglia nel 1° tempo vince la noia, mentre la gara si accende nella ripresa. Al 7' Kurtic finalizza un cross di d' D'Alessandro e regala il vantaggio alla Dea. Al 30' il pareggio dei padroni di casa con un rigore di Verdi (concesso per un fallo di Borriello su Poli). Il Carpi è ora a 6 punti dalla zona salvezza, l'Atalanta non vince da 12 partite.



PALERMO-BOLOGNA 0-0

Finisce 0-0 Palermo-Bologna, l'anticipo di mezziogiorno giocato in un Renzo Barbera sferzato da un vento forte e costante. Un pareggio che non mette al sicuro i rosanero, a secco di vittorie dallo scorso 24 gennaio e sempre a ridosso della zona rossa. Il Bologna manca l'aggancio, seppur provvisorio, alla Lazio. Partita non esaltante, con Destro e Vazquez (infuriato con Iachini al momento del cambio) i più vicini al gol. Bravi i portieri Mirante e Posavec.



MILAN-TORINO 1-0

Il Milan continua la corsa in campionato, batte 1-0 il Torino a San Siro e raccoglie il nono risultato utile consecutivo in serie A. Ai rossoneri basta la girata di sinistro di Antonelli al 44' del primo tempo per avere la meglio sui granata, che sbattono sulle parate di Donnarumma decisivo due volte su Immobile. Nel primo tempo una traversa per Honda, nella ripresa annullato il 2-0 per fuorigioco di Bacca.



EMPOLI-ROMA 1-3

La Roma non sbaglia più un colpo in campionato e nel primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A si è imposta 1-3 sul campo dell'Empoli, raccogliendo la sesta vittoria consecutiva. Protagonista di serata El Shaarawy che al 5' sigla il vantaggio con un destro da venticinque metri. Dopo il pari dell'Empoli per l'autorete di Zukanovic, i giallorossi tornano avanti con Pjanic e chiudono i conti nella ripresa con la doppietta del Faraone.