Serie A: tutte le emozioni della 27a giornata

23:04 - ROMA-SAMPDORIA 0-2

Trema il secondo posto della Roma. La Samp vince 2-0, fa cadere l'imbattibilità in campionato dei giallorossi all'Olimpico e riapre la corsa per la qualificazione diretta alla Champions (Lazio a -1). Alla squadra di Garcia non basta un buon finale di primo tempo. Il match lo decidono nella ripresa i gol di De Silvestri e Muriel. Vittoria importante per i blucerchiati che si portano a un punto dal Napoli. Nel finale espulso Keita.

FIORENTINA-MILAN 2-1

Incredibile vittoria in rimonta della Fiorentina contro il Milan di Pippo Inzaghi. I viola di Montella, sotto di un gol fino all'83' per il tocco di Destro, hanno saputo rimontare fino al 2-1 con due reti nel finale dopo una partita giocata sottoritmo. Il pareggio porta la firma di Gonzalo Rodriguez su assist di uno scatenato Joaquin che all'89' trova anche l'incornata per i tre punti. La panchina di Inzaghi è sempre più in bilico.



TORINO-LAZIO 0-2

La Lazio sfrutta alla perfezione l'occasione di staccare il Napoli al terzo posto e di mettere pressione alla Roma. All'Olimpico di Torino la squadra di Pioli batte 2-0 i granata, con la testa più allo Zenit che al campionato. Dopo un primo tempo davvero avaro di emozioni, la partita si scalda nella ripresa, quando l'ingresso di Keita accende i biancocelesti. A decidere il match è Felipe Anderson, autore di una strepitosa doppietta al 26' e 33'.



INTER-CESENA 1-1

Non torna alla vittoria l'Inter nel primo posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. A San Siro i nerazzurri sono stati bloccati sull'1-1 dal Cesena di Di Carlo dopo essere andati sotto per il pallonetto di Defrel al 30'. Nella ripresa Mancini rivoluziona l'assetto tattico e il pari di Palacio arriva già al 47', ma il guizzo vincente non arriva. Nerazzurri in ansia per Shaqiri uscito nel primo tempo per un problema muscolare.



VERONA-NAPOLI 2-0

Verona-Napoli 2-0. Nel segno di uno strepitoso Luca Toni che demolisce la difesa del Napoli con due gol: al 7' del pt e al 6' della ripresa, due pezzi di bravura. Vittoria forte, meritata di un Verona che vola a metà classifica, mentre il Napoli vede il suo terzo posto a rischio: 1 punto nelle ultime 3 gare. Higuain in panchina per 67'. Gabbiadini-palo all'88'. All'89' espulso Sala e convulso finale: ben 10 ammoniti.



SASSUOLO-PARMA 4-1

Dopo quattro sconfitte di fila, il Sassuolo torna alla vittoria e avvicina la salvezza. A Reggio Emilia, gli uomini di Di Francesco battono 4-1 un Parma allo sbando e ormai spacciato. C'è gara solo nel primo tempo: Sansone segna al 24', immediato pari di Lila (26'). Ma è ancora il grande ex a realizzare il 2-1 al 36'. Dopo 15' della ripresa Mirante stende Sansone: espulsione e rigore di Berardi. Al 21' Missiroli cala il poker.



GENOA-CHIEVO 0-2

Una doppietta di Paloschi trascina il Chievo di Maran, che vince in casa del Genoa e sale a 29 punti in classifica, avvicinandosi così alla salvezza (+8 sul Cagliari). A Marassi, i veneti passano in vantaggio a inizio ripresa (49') con un gol dell'ex attaccante del Milan, bravo a sfruttare un assist di Meggiorini; il bis arriva al 68' con un destro al volo che non dà scampo a Perin. La squadra di Gasperini resta ferma a 37 punti.



ATLANTA-UDINESE 0-0

Non balla il tango l'Atalanta. Nonostante l'attacco tutto argentino, i bergamaschi pareggiano 0-0 in casa contro l'Udinese nel debutto di Reja all'Atleti Azzurri d'Italia: sono quattro i punti sulla zona retrocessione. Nel primo tempo l'occasione migliore è degli ospiti, con Widmer che al 13' prende il palo. Nella ripresa buone occasioni per Gomez e Allan, poi Carmona al 31' rimedia il rosso diretto. E nel finale Widmer sfiora il colpaccio.



PALERMO-JUVENTUS 0-1

La Juventus gira al minimo, ma riesce a vincere 1-0 a Palermo. Merito di un grande gol di Morata, subentrato nella ripresa per dare la sveglia ai bianconeri. L'attaccante spagnolo al 70' ha messo la palla all'angolino con un bel tiro a giro. Tre punti fondamentali che mettono in cassaforte lo scudetto: sono 14 i punti di vantaggio sulla Roma. Ora testa alla Champions con la sfida al Borussia Dortmund. Tra i rosanero flop di Dybala.



CAGLIARI-EMPOLI 1-1

Zdenek Zeman culla fino al 93' il sogno della prima vittoria al Sant'Elia nel giorno del suo ritorno sulla panchina del Cagliari, ma a risvegliare il boemo ci pensa l'ex Vecino che all'ultimo assalto regala l'1-1 all'Empoli. Un pareggio che sa di beffa, visto che nel primo tempo i sardi hanno dominato: Joao Pedro sblocca la gara al 20', poi lo stesso brasiliano e M'Poku colpiscono due pali. Nella ripresa Empoli più intraprendente e pericoloso.