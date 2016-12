Serie A, tutte le emozioni della 25esima giornata

FIORENTINA-INTER 2-1

Fiorentina-Inter 2-1. Decide un gol in mischia di Babacar al 46' st, dopo il vantaggio interista di Brozovic nel primo tempo e il pari di Borja Valero al 15' st. Partita caotica con decisioni arbitrali molto contestate e tre espulsi: Telles (I) al 37' st, e dopo il gol di Babacar, rosso a Zarate e Kondogbia. La Fiorentina resta al terzo posto solitario, l'Inter precipita al quinto, con un 2016 che è da incubo.



UDINESE-BOLOGNA 0-1

Colpo esterno del Bologna. Alla Dacia Arena la squadra di Donadoni batte l'Udinese 1-0 e blinda la salvezza a quota 33 punti. Primo tempo ricco di occasioni con un palo per parte (sinistro di Munier deviato da Danilo e colpo di testa di Kuzmanovic parato da Da Costa). Nella ripresa poi Destro decide la gara al 79' con una bella azione personale. Nel finale Felipe centra un altro palo e Zapata si divora il gol del pareggio.



SAMPDORIA-ATALANTA 0-0

Continua il momento grigio di Samdporia e Atalanta, finisce 0-0 la sfida del Ferraris. Partita giocata su discreti ritmi ma senza occasioni degne di nota, Diamanti e Cassano tra i protagonisti, da segnalare un gol annullato a Pinilla per sospetto fuorigioco. Montella non trova risposte neanche da Quagliarella e ora i punti di vantaggio sul Frosinone sono solo tre, classifica poco più tranquilla per Reja a quota 29.



PALERMO-TORINO 1-3

Il Torino approfitta di un Palermo disattento e sfortunato per tornare a sorridere dopo un periodo difficile. I granata vincono in rimonta per 3-1 sul campo dei siciliani, che avevano Bosi al debutto in panchina. Dopo il gol di Gilardino al 2', la risposta dei piemontesi è firmata da Immobile, che prima si procura e realizza un rigore al 19' e poi costringe Gonzalez all'autorete al 31'. Nella ripresa lo stesso Immobile chiude il match al 24'.



MILAN-GENOA 2-1

Vittoria nell'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A per il Milan di Mihajlovic. Nel match all'ora di pranzo i rossoneri hanno superato 2-1 il Genoa di Gasperini, rispolverando Menez dopo più di otto mesi d'assenza. Vantaggio immediato con Bacca bravo a infilare Perin con un destro secco da dentro l'area. Nella ripresa il Milan controlla e al 64' trova il raddoppio con un sinistro dalla distanza di Honda. Nel finale segna Cerci.